Rum Meclis Başkanı: AB’nin hayatta kalmasını istiyorsak, zayıf ülkelerin desteklenmesi gerekir

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris, AB`nin hayatta kalabilmesi için zayıf ülkelerin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, farklı hızları olan bir Birlik oluşturulmasına karşı olduğunu vurguladı.

Dimitris Syllouris, Roma Anlaşmasının 60. yıl dönümü çerçevesinde, İtalyan Parlamentosu iki odası tarafından Roma`da konuk edilen AB üye ülkelerin Parlamento Başkanlarının sıra dışı Konferansı tartışmalarına katıldı.

AB`nin 60 yıllık varlığında birçok şey başardığını ancak bugün pek çok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu kabul eden Syllouris, AB`nin vatandaşlarından ve özellikle de gençlerden uzak olduğunu ve onların beklentilerini karşılamakta başarısız kaldığını kaydetti.

Meclis Başkanı, “Parlamento Başkanları olarak, geçmişin başarılarından söz ederek değil, vatandaşların sorunlarına çözüm bularak onların güvenini kazanmalıyız” diye vurguladı.

Avrupa`nın geleceğiyle ilgili Beyaz Kitabın, kuşkusuz Ulusal Parlamentoları da düşündürmesi gerektiğini söyleyen Syllouris, Meclisin ilgili komisyonunda bu konunun tartışılmaya başladığı ve devam edeceği konusunda delegeleri bilgilendirdi.

Syllouris, “eğer AB`nin hayatta kalmasını istiyorsak, daha zayıf ülkelerin desteklenmesi gerekir. Avrupa`nın karşısında bulunan zorluklar, eşitlik ve dayanışma ruhu içinde, tüm üyelerin katılımı olmadan çözülemez” dedi.