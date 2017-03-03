Rum Maliye Bakanı Georgiades: Kıbrıs, Yunanistan’ın tüm kurtarma çabalarına destek verecek

Rum Maliye Bakanı Harris Georgiades, Kıbrıs hükümetinin Yunanistan’ın ekonomisini iyileştirme çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyleyerek, durgunluk döneminde, sürekli vergi artışlarının verimliliğe ters düştüğünü ve kaçınılması gerektiğini yineledi.

Perşembe günü Maliye Bakanlığında, yeni Demokrasi milletvekili ve eski Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Christos Staikouras ile görüşen Maliye Bakanı Harris Georgiades, “Kıbrıs, Yunanistan ve geniş Avrupa çevresindeki ekonomi politikası konusunda çok verimli bir görüş teatisinde bulunduk” dedi.

Maliye Bakanı sözlerine devamla şunları söyledi: “Yunanistan’ın, ekonomisinin durgunluk girdabından ve son yıllarda yaşadığı zorluklardan kurtulabileceğine inanıyorum”.

“Yunanistan, bitmez bir üretim olanağına, değerlendirilmesi gereken büyük bir beklentiye sahiptir”.

“Ancak bunun başarılı olması için, istikrar ve güvenlik koşullarının yaratılması gerekmektedir. Belirsizlik ve gecikmeler kesinlikle bu hedeflere yardımcı olamaz” dedi.

Maliye Bakanı, Avro grubunun bile, “sürekli vergi artışları politikasına” karşı olduğunu hatırlatarak “durgunluk döneminde sürekli vergi artışlarının verimliliğe ters düştüğünü ve kaçınılması gerektiğini” söyledi.

“Biz Kıbrıs’ta böyle çalıştık. Bunu başarabilmek için, kamu harcamalarını azalttık ve istikrarlı bir yol izleyerek, dengeli bir bütçe ile vergi teşvikleri ve azaltmalar uyguladık” diye konuşan Harris Georgiades, “ülkemizde ekonominin üretim güçlerini serbest bırakmalıyız. Vatandaşlara ve işletmelere destek vererek ekonomik faaliyetlerini teşvik etmeliyiz” dedi.

Harris Georgiades, ekonomisini iyileştirmesi yönünde Yunanistan’ın yapacağı tüm çabaları Kıbrıs hükümetinin destekleyeceğini vurguladı.

Kıbrıs’ın Brexit’ten etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı konusundaki araştırmalarla ilgili olarak Maliye Bakanı, kendisinin bu araştırmaları görmediğini ve bundan dolayı açıklamalarda bulunmayacağı yanıtını verdi.

“Çok defa, olumsuz etkilerin de olduğunu söyledim. Tabi, fırsatlar da mevcut… Ve hedefimiz, dikkatli ekonomi politikasıyla, tehlikelerin azaltılması ve fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesidir”.

Christos Staikouras ise kendi konuşmasında, daha erken saatlerde, DİSİ Partisi Başkanı Averof Neofitou ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm bulunması yönünde desteğini dile getirdiğini açıkladı.

Kıbrıs Maliye Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak, Yunanistan’ın, uyum programının gözden geçirilmesinin, ülkenin en iyi şekilde yararına olacak biçimde en erken zamanda tamamlaması gerektiğini belirterek, çok önemli zaman kaybı olduğunu vurguladı.

Yunanlı yetkili son olarak, Kıbrıslı Bakanı, ülkenin ekonomisi konusunda izlenen başarılı politikadan dolayı tebrik ederek, Kıbrıs’ın en erken zamanda ekonomik krizden çıkması dileğinde bulundu.