Rum Lider Anastasiadis “Enosis”e sahip çıktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Meclisi’nin “Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi” kararı üzerine KKTC’den gelen tepkiler ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı konuyla ilgili açıklamalara resmi twitter hesabından yanıt verdi.

Rum Ulusal Konseyi’nin bugünkü toplantısında oybirliğiyle aldığı kararda, “Kıbrıs Türk tarafının gerekçesini yalanlamakla kalmayıp, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları ile Ulusal Konsey’in zaman zaman oybirliği ile aldığı kararlar temelinde diyaloğa devam etme kararlılığını yeniden teyit ettiğini” kaydeden Anastasiadis, Rum Meclisi Eğitim ve Kültür komitesinin “Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi” kararını ise “Tarihi bir olguya basit bir atıf” diye niteledi.

Bu kararın, Kıbrıs Türk tarafınca gösterilmeye çalışıldığı gibi “politika değişikliği” olarak algılanamayacağını kaydeden Anastasiadis, Rum tarafının iki toplum tarafından karşılıklı kabul edilecek bir çözüm arayışındaki samimiyetinin sorgulanmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti.

Anastasiadis, şu ifadeleri de kullandı:

“Kıbrıs Türk toplumu basit bir tarihi olguya atfa bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, işgali gündeme getiren ve kabul edilemez fiili durumu dikte eden Türk istilasının yıldönümü için yapılan kutlamalar da Kıbrıs Rum toplumu için ne denli kışkırtıcıdır? Aynı çerçevede, Kıbrıs’ın bölünmesi veya ayrılık talebinden başka bir şey olmayan sahte devletin yasadışı ilanı için yapılan törenler, Kıbrıs sorununun çözüm niyeti açısından ne kadar özgündür?”

Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişe ve beklentilerine cevap verme hedefiyle bir çözüm bulunmasına Rum tarafının özgün ve samimi iradesini müzakere masasında defalarca gösterdiğini” ifade eden Anastasiadis, “Hepimiz aynı hedefi istersek, her türlü gerekçeyi ve özellikle Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların çıkarlarına hizmet etmeyen kabul edilemez talep ve şartları terk ederek kararlılıkla çalışmamız gerektiğine yürekten inanıyorum” diye ekledi.

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