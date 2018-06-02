Rum lider Anastasiadis: “Türk ambargosunu sonlandırma çalışmaları yoğunlaşacak”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Rum gemilerine uyguladığı ambargoyu sonlandırma çabalarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Denizcilik Odası’nın Limasol’da düzenlenen ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim’in de katıldığı 29’uncu Genel Kurulu’nda konuşan Anastasiadis, Türkiye’nin Rum gemilerine karşı önlemler uygulamasının “yasadışı olduğunu” savundu.

Anastasiadis, Rum Yönetiminin bu önlemlere son verilmesi yönünde sürekli çaba harcadığını belirterek, “Türkiye’nin Kıbrıs gemilerinin, Türk limanlarına yanaşmasına uyguladığı yasaklama önlemlerine son verme çabalarımız devam ediyor ve yoğunlaştırılacak. Kıbrıs bandıralı gemilere uygulanan Türk ambargosu yasadışıdır ve kaldırılması şarttır” dedi.

Rum Yönetiminin tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiği alanda hidrokarbon bulunmasına da değinen Anastasiadis, bunun, Rum denizcilik sektörü için yeni meydan okumalar ve yeni fırsatlar yarattığını, Güney Kıbrıs’ı da Akdeniz’in ve geniş bölgesinin önemli bir enerji merkezine dönüştürme perspektifi olduğunu belirtti.

Anastasiadis, bazı şirketlerin merkezini Güney Kıbrıs’a taşımasının önemine değindi, 2018’in ilk aylarında 52 yeni geminin Rum bandırasına kaydolduğunu da sözlerine ekledi.

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