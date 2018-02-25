Rum lider Anastasiadis, olayın görüntülerini AB liderler zirvesine yetiştirerek 27 ülke liderine izletti

KKTC’nin güney sahili açıklarında Türk donanmasının giriş yasağı koyduğu bölgeye ilerleyerek kriz çıkartan İtalyan ENI şirketine ait sondaj gemisinin, planlı bir provokasyonda bulunduğu ortaya çıktı. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakrottipis, rotasını Türk savaş gemilerine çeviren geminin İtalyan kaptanı Marcello Zinnia’ya teşekkür mesajı gönderirken, Rum lider Anastasiadis, olayın görüntülerini AB zirvesine yetiştirerek 27 ülke liderine izletti.

Rum yönetiminin İtalyan şirket ENI ile planladıkları provokasyon operasyonu güney Kıbrıs’ın en büyük gazetesi Fileleftheros yazdı. Gazetenin haberine göre, Rum lider Nikos Anastasiadis, gerginlikten bir gün önce Rum siyasi parti liderlerine plan hakkında bilgi verdi.

Ömer Bilge

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/rum-kesiminden-planli-provokasyon-40752596