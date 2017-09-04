Rum Hükümeti Kıbrıslı Türklerden Ankara’nın iki toplumun arasını açma girişimlerine tepki göstermelerini istedi

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıs Türk siyasi güçlerine bir mesaj göndererek Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların aralarını açma amaçlı Türk girişimlerine tepki göstermelerini istedi.

Pazar günü, günlük Phileleftheros gazetesinde yer alan Kıbrıslı Türk lideri saf dışı bırakmaya yönelik Türk çabaları ve Ankara’nın bir diyaloğa hazır görünme girişimleriyle ilgili bir haberi yorumlaması istenen Christodoulides, bunun Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durumun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sözcü, Türk tarafının tutumu nedeniyle Kıbrıs Rum tarafının Crans-Montana’daki sonucu yaşadığını, dolayısıyla müzakerelerin devamının sadece Türkiye’nin yaklaşımına bağlı olduğunu söyledi.

Hükümetin Kıbrıs’ın kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlediğini duyuran Nikos Christodoulides, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyen Kıbrıslı Türk siyasi güçlere, şimdi kuzeydeki tüm bu faaliyetlere tepki verme zamanı olduğu mesajını verdi ve Güzelyurt’daki (Omorfo) Aziz Mamas ayininin men edilmesini örnek olarak gösterdi.

Sözcü, Kıbrıslı Türklerin salı günü Larnaka’daki Hala Sultan Camisi’ni ziyaretleriyle ilgili soruya yanıtında, kişilerin dini vecibelerini yerine getirmelerinin insan haklarının temel prensipleri olduğuna dikkat çekti ve “Biz ülkemizde dini hakların uygulanmasına saygı gösteriyoruz. Kesinlikle bu çerçevede hareket edeceğiz” dedi.

Christodoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin AB ilke ve değerleri çerçevesinde hareket ettiğini, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların arasını açmayı amaçlayan, kuzeydeki sözde Kıbrıs Türk rejimi tarafından benimsenen taktiklerin peşinden gitmeyeceklerini belirtti.

Hükümet Sözcüsü, yapılmakta olan müzakere olmadığından Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyumlarıyla ilgili ad hoc komitesinin işler durumda olmaması gerektiğini ifade etti.

Komite, müzakereler sürerken Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasından sonra müktesebatın uygulanmasıyla ilgili Kıbrıslı Türkleri bilgilendirmeyi amaçlıyordu. Komite,Nicos Anastasiades ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında yapılan yazılı bir fikir birliğinden sonra kurulmuştu.

Müzakereler yapılmadığı için komitenin faaliyette olmayacağını ve bu görüşün Komisyon tarafından da paylaşıldığını belirten Sözcü, bunun, Kıbrıslı Türklerin müzakerelere dönmesi için bir teşvik olması gerektiğini kaydetti.