Rum Hükümet Sözcüsü:Anastasiades Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için büyük çaba harcıyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Nicos Anastasiades’in Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için büyük çaba harcadığını ancak büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

EOKA kahramanı Nicolaos Yiangou’nun Limasol’da düzenlenen anma töreni dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Prodromou, ” Anastasiades, Kıbrıs sorununun BM kararları, AB ilke ve hükümleri, Türkiye’nin Kıbrıs’ı kontrol etme girişimlerini bozan, bilinen Guterres çerçevesi esasında çözülmesi için büyük çaba harcamaktadır” dedi.

Ülkenin çok yönlü ve her düzeydeki diplomatik stratejisinin -Anastasiades’ın çalışmalarına katkı yaptığını ifade eden Hükümet Sözcüsü, “Amaç müzakereleri başlatmaktır.

Ancak Türkiye ya çözüm için uygulanabilir olmayan bir plan getirerek ya da Kıbrıs’ta ayrı bir Türk devletini tanıtmaya çalışarak müzakere sürecini değiştirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Prodromos Prodromou, siyasi partilerden de pazartesi günkü Ulusal Konseyi toplantısında, Birleşmiş Milletler’in nasıl hareketlenebileceği ve BM yolundaki müzakereleri saptırmak için Türkiye’nin girişimlerine karşı görüşlerini ve önerilerini sunmalarını istedi.