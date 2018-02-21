Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopoulos: Hoparlör ve hücumbotlarla politika yapmıyoruz

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopoulos yaptığı açıklamada Lefkoşa’nın ne hücumbotlar ne de hoparlörlerle politika yaptığını belirterek, diplomatik yolun Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) ortaya çıkan sorunun çözülmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Papadopoulos Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Türk tarafınca yapılan bu eylemlerin sona ermesi için yoğun diplomatik çaba yapıldığını söyledi.

“Cumhurbaşkanı tarafımızın ne hoparlör ne de hücumbotlar savaşı yapmadığını net olarak ortaya koyduğunu” belirten Sözcü Vekili Hükümetin bir sonuca varabilmek amacıyla perde arkasında yoğun bir çalışma yaptığını duyurdu.

Hükümetin bu çabalarının sonuç verip vermediğiyle ilgili bir soruya Papadopoulos “biraz sabredersek sonucu göreceğiz” yanıtı verdi.

Kıbrıs MEB’inde UNIFIL ve Rusya Federasyonu çalışmaları için Navtex ile bağlı bazı alanlarla ilgili olarak “bu dönemde deniz bölgesinde farklı nedenlerden dolayı iki NAVTEX var” yanıtı verdi.

NAVTEX’in yenilenmemesinin ne denli diplomatik çabaların bir başarısı olarak algılanacağı sorusuna Sözcü Vekili hedefin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının kesintisiz devamı ve egemenlik haklarını kullanması olduğunu vurguladı ve

“Geçmişte de, Kıbrıs Cumhuriyeti enerji programının başladığı ilk günden beridir ortaya çıkan tüm zorlukları sabırla, ağırbaşlılıkla ve sakin bir şekilde göğüslediğimize inanıyorum” dedi.

Viktoras Papadopoulos birkaç gün önce Türkiye’nin yanlış iddialar öne sürdüğü 6. parselde sondaj çalışmalarının bilinen sonuçlarla tamamlandığını hatırlatarak “bu politika geçmişte de sonuç verdi gelecekte de sonuç vermeye devam edecek” dedi.

Özersay’ın Kıbrıs MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili açıklamalarına da değinen Papadopoulos müzakere masasında da çok defa bunun Merkezi Hükümetin yetkileri arasında yer alacağı konusunda görüş birliğine varıldığını hatırlattı.

“Süreçte daha fazla sorunlar yaratmak yerine – Kıbrıslı Türklere şunu söylemek istiyorum – Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin haklarına düşenlerden yararlanabilmelerine yardımcı olacak bir çözüm için diyaloğun devam etmesi çabalarına odaklanalım”.