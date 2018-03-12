Rum Hükümet Sözcüsü Prodromou: Varna’da AB-Türkiye görüşmesi ‘müşterek bir görüşme’dir

Rum Hükümet Sözcü Prodromos Prodromou, Lefkoşa’nın Türkiye’ye misilleme yapma niyetinde olmadığını söyledi.

Bulgaristan’ın Varna kentinde 26 Mart’ta yapılacak olan AB-Türkiye görüşmesinin iptal edilmesi olasılığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Prodromou, bununla birlikte Ankara’nın AB üyesi ülkelere saygı gösterilmesinin blokla ilişkilerin devamı için bir ön koşul olduğunu, Varna’da görüşmesinin ‘müşterek bir görüşme’ olduğunu belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) 22-23 Mart’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına doğru giderken AB liderlerinin Varna’daki toplantının yapılıp yapılmayacağına karar vermesinin beklenip beklenmediği sorusuna Sözcü, Lefkoşa’nın, AB-Türkiye ilişkilerinde, iyi komşuluk ilişkileri olarak nitelendirilen, kışkırtmaların olmadığı, tüm üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyacak ilişkileri amaçladığını vurguladı.

Anastasiades’in girişimleriyle,bu ön koşulların 23 Şubat’taki son AB Konseyi gayrı resmi toplantısında da belirtildiğini, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından da altının çizildiğini kaydeden Prodromos Prodromou, “Varna’daki görüşme bile, Türkiye’nin sergilediği tutuma karşı bir ön koşul olarak Türkiye’yle ilişkileri görüşmek için planlandı. Ama şimdi konu bundan ibaret değildir” dedi.

Hükümet Sözcüsü, Varna toplantısını yapıp yapmama kararının üye devletlerin ve AB kurumlarının alacağı ‘müşterek bir karar’ olduğunu ifade etti.