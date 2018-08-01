Rum Hükümet Sözcüsü Prodromou: Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için Genel Sekreterden bir girişim bekliyoruz

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için hükümetin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ den bir girişim arzu ettiğini ve beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Rum lider Nicos Anastasiades başkanlığında yapılan parlamentoda temsil edile partilerin liderleri görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prodromou, “Süreç üzerine bir görüşme yok. Görüşme, ilgili tüm tarafların müzakerelerin başlamasına yardımcı olmak için durumlarını ve konumlarını öğrenmeyi amaçlıyordu” dedi.

Sözcü, Anastasiades’in parti liderlerin Guterres’in temsilcisi Jane Holl Lute’yle yaptığı görüşme, ayrıca Kıbrıs sorunuyla ilgili genelde son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini bildirdi.

Prodromou, Anastasiades’ın parti liderlerine, Lute’ye Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini nasıl anlattığı konusunda bilgi verdiğini, Kıbrıs Rum tarafının Crans-Montana’da tamamlanmayan Kıbrıs Konferansı’nda kalınan yerden müzakerelere başlamaya hazır olduğunu anlattığını belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Prodromos Prodromou, Lute’nin Anastasiades’e, Genel Sekreterin yazılı olarak söylediği gibi, “temsilcinin, Genel Sekreterin gelecek adımlara karar verebilmek için çeşitli tarafların görüşlerini tespit etmek ve ortaya çıkarmaya çalıştığını söylediğini ifade etti.

Dolayısıyla Lute’nin, Kıbrıs Rum tarafının görüşlerinin ne olduğunu sorduğunu anlatan Sözcü, Anastasiades’ın cevabının bilindiğini, yani kendi taraflarının hazır olduğunu, Guterres çerçevesi esasında başlamasını istediğini ve her zaman tabii ki BM kararları esasında, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Bir başka soruyu yanıtlayan Prodromou, Lute’nin, Kıbrıs sorununu iyi bildiği, kesinlikle ve iyi bir nedenle şu an

her iki tarafın görüşünün ne olduğunu bulacak sorular sorduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcüsü şöyle devam etti:

“Bizim görüşümüz, başkalarının başka görüşmelerinden bağımsız olarak, evet öyle, biz BM prosedürü bağlamında geldiğimiz noktadan müzakerelerin başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ den bir girişim bekliyoruz, bunu diliyoruz.”

“BM prosedürü biliniyor. Kıbrıs sorunu için prosedür üzerinde yıllar önce karara varıldı.”

Lute’nin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Bize Çavuşoğlu’yla bir görüşme yaptığı konusunda bize bilgi verildi. Bu beklenen bir gelişme idi ve yakın gelecekte, planlama ve elverişliliğe bağlı olarak Lute Ankara, Atina, Londra ve Brüksel’de görüşmeler yapacak.”

Eylül’e kadar Lute’nin bölgede ziyaretlerini tamamlamasının beklendiğini duyuran Sözcü, “Biz şimdi Birleşmiş Milletleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Müzakereler başlamazsa ne olur sorusuna Prodromou, böyle bir şey olması halinde hemen bununla ilgileneceklerini söyledi.

Prodromos Prodromou, şu an kendi görüşlerinin, Genel Sekreterin beklentileriyle tam uyumlu şekilde tamamen olumlu olduğunu, diğer tarafın, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu, Türkiye’nin görüşünün özel bir ağırlık taşıyıp taşımadığını görmek istediklerini bildirdi.

Parti liderlerine bilgi verildi

——————————

Prodromou, görüşmede Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis’in de parlamentodaki parti liderlerine, Kıbrıs’ın enerji programındaki gelişmeler, münhasır ekonomik bölgeyle ilgili şirketlerin gösterdiği ilgi ve araştırma izinleri olan şirketlerle ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü, gelecek günlerde siyasi partilerden uzmanlara, bakanlık ve Lakkotrypis tarafından tam bilgi verilmesine de karar verildiğini açıkladı.