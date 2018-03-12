Rum Hükümet Sözcüsü: Kıbrıs doğal kaynaklarını tüm vatandaşları için geliştiriyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs hükümetinin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesinde tüm vatandaşları için enerji çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki eylemlerini yorumlayan sözcü, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının geliştirilmesinin devletin tüm vatandaşları için yapıldığını söyledi.

Sözcü Münhasır Ekonomik bölgenin gruplara değil devlete ait olduğunun uluslararası düzeyde tanındığını belirterek ” herkes bundan yararlanmak istiyorsa Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Sözcü “ülkeyi yeniden birleştirecek, işgale, garantiler ve müdahale hakkına son verecek bir çözüm” bulunması gerektiğini ifade etti.

Kha