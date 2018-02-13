Rum Hükümet Sözcüsü: Hükümetin temel amacı platformun yoluna devam etmesidir

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides KHA’ya yaptığı açıklamalarda, Hükümetin temel amacının ΕΝİ’ye ait SAIPEM 12000 sondaj platformunun yoluna devam ederek “Supya” bölgesindeki sondaj çalışmalarına başlaması olduğunu söyledi.

Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde Türkiye nedeniyle yer alan gelişmeleri ve sondaj araştırmaları için İtalyan şirketine ait araştırma platformunun 3. Parsele ulaşmasının engellenmesi konusunu değerlendirmesi istenilen Christodoulides, sonuçların etkilenmemesi için Hükümet tarafından yapılan çabalara değinmek istemedi.

Sözcü sadece “temel amaç araştırma gemisinin hedefine ulaşması ve sondaj çalışmalarına başlamasıdır” yanıtını verdi.