Rum Hükümet Sözcüsü enerji planının uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirmesi istenilen Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programının uluslararası hukuka ve BM ve AB üyesi bir devletin egemenlik haklarına uygun olduğunu açıkladı.

Sözcü konuşmasında şunları söyledi: “Bu, Kıbrıs’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını desteklediğini açıklayan State Department ve Rus Hükümeti gibi büyük güçlerden aldığı destek ve AB Konseyi tarafından yapılan açıklamalarla da teyit edilmektedir”.

“AB Konseyinin verdiği yanıtı ve Varna’da Türkiye’ye sadece gerginliklere neden olan eylemlerden, ihlallerden ve sorunlardan uzak durması yönündeki çağrısını unutmayalım”.

“Eğer Türk tarafı ve özellikle de Türkiye bölgede gerginlik istemediği konusunda gerçekçiyse bunu tek bir yolla gösterebilir: Müzakereler yeniden başlasın ve Ankara BM Genel Sekreterinin belirlediği çerçeveyi kabul ederek buna katkıda bulunsun”.

Antonio Guterres tarafından belirlenen parametreler garantilerin lağvedilmesi, ordunun gitmesi ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasından söz ediyor. Sadece o zaman gerginliklere neden olmayacak koşullar oluşabilir”.

“Bu arada, madem ki yararı olmuyor, her zaman ifadeleri yorumlamaktan kaçınarak,Anastasiades’in BM aracılığıyla uzun bir zamandır Guterres çerçevesi temelinde müzakerlerin yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu hatırlatalım”.

“Anastasiades Cran Montana’da bu çerçeveyi kabul eden ilk kişi oldu ve müzakerelerin bu çerçeve temelinde yeniden başlamasını istedi”.

“Anastasiades, her fırsatta müzakerelerin Birleşmiş Milletler çerçevesinde başlaması için çalışıyor”.

Bir gazetecinin Türkiye’deki seçimlere kadar Kıbrıs sorunun buzdolabında kaldığı yönündeki eleştirisine Sözcü “bizim için hiçbir şey buzdolabında değil” yanıtı verdi.

“Çabalar sürekli devam ediyor, adımlar atılıyor, Anastasiades yurt dışında liderlerle sıkı temas içinde bulunuyor, yarın Batı Balkanlar ile AB özel Oturumunda aday ülkelerle bir araya gelecek. Ve her fırsatta BM çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması için uğraşıyor”.

“Tarafımız ilk andan itibaren BM Genel Sekreterinin danışman atama niyetine olumlu yanıt verdi ve her zaman olumlu ve yapıcı bir ruh halindeyiz”.

Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde Türk eylemlerine karşı bir plan olup olmadığı sorusuna Sözcü, “Kıbrıs Cumhuriyetine karşı gerçekleştirilen her türlü ihlallere ve faaliyetlere karşı tarafımız elindeki tüm araçları kullanır” diye cevap verdi.

“Uluslararası hukuk ve uluslararası toplumun desteği, komşu devletlerle işbirliği içinde egemenlik haklarını uygulamaya devam eden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanındadır. Onlarla ama aynı zamanda AB üye ülkeleri ve iş ortaklarımız olan ülkelerle uluslararası hukuk anlaşmalarımız var”.