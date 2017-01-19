Rum Hükümet Sözcüsü: Amaç, Mont Pelerin görüşmelerinden ortaya bir çalışma belgesi çıkması

Mont Pelerin`de teknokratlar arası görüşmelerin başlamasından önce, Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcileri ile, Britanya ve Yunanistan temsilcileri arasında ikili düzeyde görüşmeler yapıldığını açıklayan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Chrystotoulides, görüşmelerin amacının, Kıbrısla ilgili Konferansın, siyasi seviyede devamına ve olumlu bir sonuca ulaşılmasına olanak verecek bir çalışma belgesi oluşturulması olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sözcü, gazetecilere, görüşmelerin cuma günü tamamlanmasını beklemeleri çağrısında bulundu.

Sözcü, görüşmelerin çarşamba günü Kıbrıs saatiyle 12:30`da başlanmasının beklendiğini ve şu ana kadar, Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcileri ile, Britanya ve Yunanistan temsilcileri arasında ikili düzeydeki görüşmelerinin yer aldığını kaydetti.

Sözcü, “Gerek müzakereler, gerekse özlü konularda, Yunanistan hükümeti ile tam koordinasyon içindeyiz. Özellikle, garantiler ve güvenlik başlıklarıyla ilgili yapılacak tartışmalar aracılığıyla, belli sorulara verilecek cevaplarla, Kıbrısla ilgili Konferansın, siyasi düzeyde devamına ve uzantısı olarak olumlu beklentiler için gerekli koşulları yaratacak bir çalışma belgesi oluşturulmasını umuyoruz. Bekleyip göreceğiz. Tartışmalar cuma günü tamamlanacak, tamamlandıktan sonra bir tavır alacağız” dedi.

Türk tarafının açıklamalarıyla oluşan havaya da değinmesi istenilen Sözcü, “Kıbrısla ilgili, sürekli ve arka arkaya, pek çok açıklama yapılıyor… Hemen hemen her gün… Hem Sayın Erdoğan, hem de Sayın Akıncı tarafından”.

“Artık gereken ciddiyetle müzakere masasında bulunuyoruz ve anlayacağınız gibi, sürecin nasıl ilerleyeceği açıklamalara bağlı değildir. Açıklamaların da kesinlikle kendi sembolizmi var, hem yardım edebilirler… hem de diyalog içinde sorunlara neden olabilirler. Bunun dışında, sonucu belirleyecek olan açıklamalar değil. Artık, Türk heyetiyle tartışmak için, karşı karşıya aynı masada bulunuyoruz ve bu tartışmanın sonucu sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek”.

Cuma günü, bu sürecin geleceğinin büyük bir ölçüde belli olup olmayacağıyla ilgili bir soruya Hükümet Sözcüsü, “İlle de böyle bir şey olması gerekmez. Çünkü anlayacağınız gibi, teknokratlar düzeyinde yapılan bir görüşme, sürecin bütününe hakim olamaz”. Tartışmanın önemli olduğunu vurgulayan Sözcü, “Bu, Genel Sekreterin önerisi sonrası oluşturulan bir çalışma grubudur, kendi önemine sahiptir, kendine ait bir rolü var, ama anlayacağınız gibi, önemli kararlar, siyasi düzeyde alınmalıdır” dedi.

Siyasi düzeyde gidip gitmeyeceğimiz, tartışmaların sonucuna mı bağlıdır? sorusuna, Chrystodoulides, “Hayır, amaç siyasi düzeyde bir Konferans yapılmasıdır. Yakın olup olmadığımızı belirleyecek olan, sonuçlardır, ama günün sonunda, kararlar siyasi düzeyde alınacaktır. Teknokratlar grubu, ne müzakere sürecinin geleceği, ne de tartışmanın özü konusunda kararlar alabilir. Bunlar siyasi düzeyde olacak”.

Hedefin siyasi düzeyde bir görüşme gerçekleştirilmesi olduğunu ve şu an belli bir takvim olmadığını belirten Sözcü, “sonuçları görmeyi bekliyoruz. Önce sonuçları görelim, ondan sonra ona göre karar vereceğiz” dedi.

Tartışmaların Kıbrıs`ta ne zaman devam edeceği ile ilgili bir diğer soruya Chrystodoulides, Cenevre`deki tartışmalar tamamlandıktan sonra, hedefin, diğer başlıkların Kıbrıs`ta tartışılması olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçisinin Çarşamba sabahı Cumhurbaşkanı Sarayını ziyaretiyle ilgili olarak, orada, Cenevre Konferansı sonuçlarının ve aynı zamanda, teknokratların Mont Pelerin`de gerçekleştirdikleri çalışmaların, ayrıca, hafta sonu yeni ABD Cumhurbaşkanının göreve başlaması arifesinde ABD`deki gelişmeler konularının tartışıldığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü, hafta sonuna kadar, Cumhurbaşkanın, diğer Avrupalı yetkililerle telefon görüşmesi yapacağını, önümüzdeki iki hafta, Avrupa Konseyi toplantında konuşmak için, Strasburg`ta olacağını söyledi. Cumhurbaşkanının, orada, Parlamenterler Meclisi ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyeleriyle buluşarak, Kıbrıs konusunda bilgilendirme fırsatına sahip olacağını, daha sonra, Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Yunanistan Başbakanı, Portekiz ve İspanya Başbakanları, Malta Başbakanı ile birlikte, Portakiz`de Güney üye devletleri zirvesine katılacağını vurguladı. “Böylece, orada AB çerçevesi içinde, ortak ilgi konularını tartışacaklar. Tabii Kıbrıs konusu da ele alınacak konular arasında bulunacak” dedi.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Chrystodoulides, Cumhurbaşkanının, Perşembe günü, Başpiskopos Makarios`un isim günü nedeniyle Kıbrıs`a gelecek olan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüşeceğini ve bir iş yemeğinde birlikte olacaklarını söyledi.