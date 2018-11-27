Rum Enerji Bakanlığı Kıbrıs’ın MEB’indeki 7. parselde araştırmalar için tek bir şirket tarafından izin talep edildiğini açıkladı

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 7 numaralı parselde araştırmalar yapılması konusunda tek bir şirket; Total E&P Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited ortaklığı tarafından izin talep edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 7 numaralı parselde hidrokarbon arama amacıyla sondaj çalışmaları yapılması için, 26 Kasım tarihinde tamamlanan izin talep edilmesi süreci çerçevesinde Total E&P Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited şirketleri tarafından tek bir başvuru sunulduğu belirtildi.

Enerji Bakanlığına göre, gelecek günlerde söz konusu başvuru, yetkili danışma komitesi tarafından değerlendirilecek ve konu üzerinde bir rapor hazırlayıp Enerji Bakanı’na sunacak.

Açıklamada, “Sayın Bakan devamla Bakanlar Kuruluna bir öneri sunacak ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlar alınacak” denildi.

Kha