Rum Enerji Bakanlığı Kıbrıs’ın MEB’indeki 7. parselde araştırmalar için tek bir şirket tarafından izin talep edildiğini açıkladı Reviewed by Momizat on . Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 7 numaralı pars Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 7 numaralı pars Rating: 0
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Rum Enerji Bakanlığı Kıbrıs’ın MEB’indeki 7. parselde araştırmalar için tek bir şirket tarafından izin talep edildiğini açıkladı

Haber Tarihi:: 27 Kasım 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 7 numaralı parselde araştırmalar yapılması konusunda tek bir şirket; Total E&P Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited ortaklığı tarafından izin talep edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 7 numaralı parselde hidrokarbon arama amacıyla sondaj çalışmaları yapılması için, 26 Kasım tarihinde tamamlanan izin talep edilmesi süreci çerçevesinde Total E&P Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited şirketleri tarafından tek bir başvuru sunulduğu belirtildi.

Enerji Bakanlığına göre, gelecek günlerde söz konusu başvuru, yetkili danışma komitesi tarafından değerlendirilecek ve konu üzerinde bir rapor hazırlayıp Enerji Bakanı’na sunacak.

Açıklamada, “Sayın Bakan devamla Bakanlar Kuruluna bir öneri sunacak ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlar alınacak” denildi.

Kha

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