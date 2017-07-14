Rum Enerji Bakanı Lakkotrypis: Kıbrıs kendi hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotrypis, Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 11. parseldeki “Onesiphoros” noktasında sondaj çalışmalarının güvenlik içinde yapılmasına bağlı kaldığını ve düşük bir görüntü sergilemeye çalıştığını söyledi.

Bakan,Meclis Başkanı Demetris Syllouris’in de katıldığı Temsilciler Meclisi’nin Denetim Komitesi’nin perşembe günkü oturumuna katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Lakkotrypis, sondajı yapacak platformun sabitleştirildiğini ve sondajın gelecek 2-3 gün içerisinde başlayacağını söyledi.

Türkiye’yle ilgili soruna değinen Bakan, Dışişleri Bakanlığının yasal yollarla Türkiye’nin konuyla ilgili politikasını ele aldığını söyledi.

11. parselde önemli bir keşif olmasını beklemediğini ifade eden Enerji Bakanı, ancak sondaj çalışmalarıyla Zor modelinin tekrarlandığını ve önemli bilgilerin elde edileceğini belirtti.

AKEL milletvekili Bayan İrini Charalambidou’nun Türkiye’nin 6. parsele sondaj gemisi göndermesi olasılığı ile ilgili bir soruya Lakkotrypis, tüm senaryoların değerlendirildiğini, özellikle Dışişleri Bakanlığı ile koordine girişimler yapıldığını açıkladı.

Bakan, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’ine sondaj gemisi göndermesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diplomatik ve yasal yollardan protestolarda bulunabileceğine işaret etti.

Lakkotrypis, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölesini üç aşamada sorguladığını belirtti.

Bakan, Türkiye’nin 11. parseldeki “Onesiphoros” noktasının Mısır’a ait olan kara surlarda bulunduğunu, 6. parselin kuzey parçasının yarısı, 5. parselin yarısı ve 4. parselin güneydoğu parçasının yarısı Türkiye’ye ait bölgeler olduğunu, 8, 9, 2,3 ve 12. parselin büyük bir parçasının lisans sahibi işgal rejimi ve özellikle Türk Petrol Şirketi olduğunu düşünüyor dedi.

Bakan, söz konusu parsellerde araştırmalarda bulunmak amacıyla Ankara’nın sondaj gemisi aradığını ancak büyük şirketlerinin yasadışı bir eyleme karışmak istemedikleri için bunun çok zor olduğunu söyledi.

Lakkotrypis, 2014 yılında Barbaros Hayrettin Sismik araştırma gemisinde çalışanların Norveç şirketinin personeli olduğunu, şirketin bir yıl sonra (2015 yılında) sismolojik araştırmalarını tamamlaması için Kıbrıs MEB’inde araştırmalarda bulunmak istediğini ve bunun için Mısır makamları adına Kıbrıs Cumhuriyeti’nden izin talep ettiğini açıkladı.

Bakan, Mısırlı mevkidaşına Kıbrıs’ın izin vermeyeceğine dair bir mektup gönderdiğini de sözlerine ekledi.