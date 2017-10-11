Rum Enerji Bakanı Lakkotrypis: Kıbrıs 2018’in sonuna kadar doğal gaz kaynaklarının tam bir görünümüne sahip olmalıdır

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yiorgos Lakkotrypis, Kıbrıs 2018’in sonuna kadar ve ExxonMobil/Qatar Petroleum konsorsiyumu’nun Blok 10’daki araştırmalarından sonra doğal gaz kaynaklarının tam bir görünümüne sahip olması ve gelir kaynağına çevirmesiyle ilgili karar alacağını vurguladı.

Konsorsiyum, 2018’in ikinci yarısında Blok 10’da iki sondaj yapacağını açıklamıştı.

Yeni sondaj faaliyeti, Fransız TOTAL şirketinin Blok 11’deki araştırmasından sonra oluyor. Lakkotrypis, buradan ticari yönden yeterli gaz kaynakları çıkmamasına rağmen, Mısır Gaz bölgesi Zhor’daki keşfinin Kıbrıs’taki çalışmalarda da böyle bir jeolojik modelin olduğunun ispatlandığını söyledi.

Kıbrıs Denizcilik Konferansı çerçevesinde düzenlenen panelde konuşan Bakan, “2018’in sonuna kadar araştırma turu 2.0 dediğim, Zhor’un keşfiyle başlayan tur tamamlanacak ve Kıbrıs’ın gaz kaynakları hakkında iyi bir fikrimiz olacak” dedi.

Bu zamanın, Kıbrıs’ın kaynaklarını gelire çevirmek için alacağı karar zamanı olacağını, Kıbrıs’ın bütün seçenekleri açık bıraktığını, bunun karada bir LNG tesisi inşa etmek, Kıbrıs kaynaklarını Mısır’ın iki LNG tesisi Idku ve Damietta ile birleştirecek bir boru hattı veya yüzer bir LNG tesisatı olduğunu söyledi.

Exxon/Qatar’ın önemli miktarda keşifleri olursa karada bir LNG tesisi inşa edeceklerini söylemekten çekinmediklerine dikkat çeken Lakkotrypis, soruları yanıtlarken, Doğu Akdeniz’in doğal gaz kaynaklarını, Levantine havzasından Kıbrıs’a, Girit’e, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’yla birleştirme planlarından söz etti.

Kıbrıs’ın AB Avrupa Bağlayıcı Tesisiyle altyapı fonuna başvuracağını kaydeden Bakan, Euro-Afrika denilen Mısır’ı Avrupa’ya bağlayan bir boru hattı projesi daha bulunduğunu, ancak bunun henüz tasarı aşamasında olduğunu bildirdi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Lakkotrypis, adanın sorununa bir çözümün, sadece Kıbrıs ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil bölgeyle ilişkileri de normalleştireceğini anlattı; ancak Türkiye ve hukuk kuralları arasında bir uyumsuzluk olduğunu kaydetti.

Bir Türk Bakan’ın Ankara’nın Kıbrıs’taki askerlerini anayasal düzeni korumak için istediğini söylediğini hatırlatan Bakan, “Avrupa’da (Anayasayı savunmak için) biz Yüksek Mahkeme’ye gideriz” dedi.

Akdeniz’de DNVGL Petrol ve Gaz şirketinden Elfriede Covarrubias da panelde, yatırım harcaması ve işlem harcaması olarak Kıbrıs için LNG tesisleri yapmada görülen hızın, gelecekte daha etkili bir teknolojiden dolayı düşmekte olduğunu ancak ana dönemin 2025 olacağını bildirdi.

Covarrubias, “Dünyada hemen hemen 2000 gaz işlemi vardır. Talep 2045’ten sonra dengelenecektir” şeklinde konuştu.

VVTV İdari Müdürü George Papanastasiou ise konuşmasında, ABD Jeolojik Araştırma biriminin 2010’da yaptığı bir araştırmanın, Levant havzasındaki doğal gaz kaynaklarının 9,8 milyar metre küp olduğunu gösterdiğini, ancak bölgede gerekli altyapıda eksiklik bulunduğunu ifade etti.

Papanastasiou, TOTAL’ın önemsiz doğal gaz keşfinden sonra Kıbrıs’ın sabrını kaybetmemesi gerektiğini söyledi; İsrail’in Tamar ve Leviathan’da büyük gaz kaynakları bulmasının yıllar aldığını hatırlattı.