Rum Enerji Bakanı Lakkotripis: 6.parselde büyük bir doğalgaz yatağı keşfedildi

Rum Enerji Bakanı Yorgo Lakkotripis, adanın güneybatı açıklarında yürütülen sondaj çalışmasında büyük bir doğalgaz yatağı keşfedildiğini açıkladı.

Kıbrıs Enerji Bakanı Lakkotripis, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin ada açıklarında yaptıkları arama sondajı çalışamalarında ‘büyük bir doğalgaz yatağı’ keşfettiğini duyurdu.

‘ELDE EDİLEN VERİLER BÜYÜK BİR SAF DOĞALGAZ VARLIĞINI ORTAYA KOYDU’

Lakkotripis “3.825 metre derinlikten elde edilen veriler büyük bir saf doğalgaz rezervinin varlığını ortaya koyuyor” dedi.

Rum bakan kaya formasyonunun da doğalgaz yatağının ‘çok iyi kalitedeki bir rezerv’ olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Gazetecilere açıklama yapan Lakkotripis “Bu bizim doğalgaz rezervlerimizin büyüdüğünü göstermesi ve bir yağ devresi ile karbon yutağının varlığını doğrulaması açısından özellikle olumlu bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Bulunan doğalgazın önemli bir bölümünün etan ve metan gazlarından oluştuğunu belirten Lakkotripis, normal doğalgazda ise propan ve bütan gazlarının bulunduğuna dikkat çekti.

Rum bakan rastlanan jeolojik yapının Mısır açıklarında 2015’te Eni şirketi tarafından keşfedilen ve Akdeniz’in en büyük gaz sahası olarak bilinen ‘Zohr’a benzediğini söyledi.

DOĞALGAZ MİKTARININ BELİRLENMESİ İÇİN 6. PARSELDE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Total ve Eni şirketleri geçen yıl aralık ayında ‘Kalipso’ olarak da anılan 6. parselde doğalgaz yatağı aramak için ortak çalışmalara başlamıştı

Total ve Eni 6. parseldeki doğalgaz miktarını belirlemek için çalışmalarını sürdürecek.

Eni’nin ayrıca Güney Koreli Kogas ile birlikte 3. parselde arama sondajı çalışamalarına başlayacağı, ABD’li ExxonMobil’in de 2018’in 2. yarısında iki adet sondaj çalışması yapmayı planladığı belirtiliyor.

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Enerji Bakanı: Kalipso yatağı alanında doğal gaz damarı tespit edildi

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis ΕΝΙ/TOTAL ortaklığının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 6’ncı Parseldeki “Kalipso” yatağında çok geniş bir doğal gaz damarı keşfettiğini duyurdu.

Bakan, şu an kesin olarak belli bir miktardan söz edilemeyeceğini bunun için ayrıntılı Jeofizik ve jeolojik çalışmalar yapılacağını ve ardından da araştırma çalışmaları ve değerlendirilmelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

“Önemli olan doğal gazın keşfedilmiş olmasıdır ve miktarını anlamak için zamana ihtiyaç var. Bu olumlu bir gelişmedir çünkü Kıbrıs MEB’inde bulunan en önemli ikinci kaynaktır ve Kıbrıs doğal gaz stoklarını artırmaktadır”.

Lakkotrypis konsorsiyumun sonuçları incelemek için çalışmalar gerçekleştireceğini ve daha sonra doğrulayıcı sondaj çalışmalarına geçileceğini açıkladı. Lakkotrypis devamla “sahanın kendine özgü özelliğiyle ilgili olarak , miktarı tam bir değerlendirme mümkün olmamıştır. Bu nedenle, doğal gaz miktarının belirlenmesi amacıyla ΕΝΙ/ΤΟΤΑL şirketi önümüzdeki haftalarda daha fazla çalışmalar yapmak durumunda bulunacak” dedi.

Bakan buna ek olarak, bu keşfin, ZOR havzası benzeri jeolojik ve jeofizik özelliklere sahip bir petrol sistemi; Miyosen ve Kretase/Kireçtaşı rezervuar varlığını teyit ettiğine dikkat çekti.

Lakkotrypis ayrıca araştırma gemisi SAIPEM 12000’ün bu akşam ya da en geç yarın sabah 3. Parseldeki Supya yatağında sondaj çalışmaları için yola çıkacağını kaydetti.

Bakan buna rağmen 3. Parselde gerçekleştirilecek sondaj çalışmalarının Doğu Akdeniz’de daha önce hiç gerçekleştirilmediğini çünkü bunların daha derin sularda bulunan daha genç yaşta Miyosen ve Kretase/Kireçtaşı yapılarla ilgili olduğunu belirtti. Kalipso alanındaki sondaj derinliği 3800 metreyi aştığını açıkladı.

ExxonMobil’in ENİ şirketinden jeolojik verileri isteyip istemeyeceği sorusuna Bakan “Delfinos” adlı 10. Parselde ilk hedefin tanımlandığını, “Anthea” adlı ikinci hedefin de tanımlanma aşamasında bulunduğunu açıkladı.

10.Parseldeki sondaj çalışmaları yılın ikinci yarısı için planlanmış bulunuyor.

Türk Navtex’i planları değiştirmiyor

Türk Νάvtex’ini değerlendirmesi istenen Lakkotrypis “her şey faaliyetimizden belli oluyor. Biz normal olarak devam ediyoruz. 6. Parselde bulunan sondaj makinesi yarın sabah oradan ayrılarak 3. Parsele geçecek ve hemen yeni bir modele başlayacağız” yanıtını verdi.

RS