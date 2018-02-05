Rum Enerji Bakanı Bakan Lakotripis: Kalipso hedefi için sonuçlar tatmin edici

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisine bulunan 6. parseldeki “Kalipso” hedefiyle ilgili sonuçları tatmin edici olarak niteledi ancak konu hakkında fazla bilgi ve açıklamanin gelecek hafta verileceğini söyledi.

Bakan, “açıklamalar yapılmadan önce bazı çalışmalarin tamamlanması gerekiyor” dedi.

Lakotripis, cuma günü Başkanlık Sarayında Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile görüştü ve görüşme sırasında “Kalipso” hedefinde yapılan sondaj çalışmaları ve konu üzerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bakan, “Kalipso’da yapılan sondaj çalışmalarının tamamlanmasından dolayı sondaj çalışmaları hakkında bugün her hangi bir açıklama yapılmayacak” dedi.

“Kalipso” hedefiyle ilgili sonuçların “tatmin edici” olduğunu ifade eden Bakan, Anastasiades’i gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Bakan, sondaj çalışmalarını yürüten şirketlerle temasta bulunduğunu ve gelecek hafta açıklama yapılmasının beklendiğini söyledi.