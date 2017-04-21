Rum Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Kıbrıs MEB içinde sismik araştırma uygularsa hükümet uygun şekilde hareket edecektir

Rum Hükümetinin, Türkiye’nin, Mağusa açığında, Kıbrıs’ın karasuları içindeki bölgede, Kıbrıs kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB), sismik araştırma uygulaması durumunda, bunun adanın egemenliği ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceği ve Kıbrıs Cumhuriyetinin o zaman uluslararası hukuka dayalı, uygun bir şekilde hareket edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, denizcilere uyarı için yayınladığı 19.04.2017 tarihli ve 410/17 numaralı bildiriyle (NAVTEX), 21 Nisan – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında, işgal altındaki Mağusa kenti açığında, Kıbrıs’ın karasuları içindeki bölgede, Kıbrıs kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB), araştırma gemisi “BARBAROS HAYREDDIN PAŞA” ve destek gemisi “BRAVO SUPPORTER” tarafından sismik araştırma yapılacağı konusundaki açıklaması ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, “NAVTEX, yetkisiz bir makam tarafından yapılmıştır ve geçerli değildir. , Kıbrıs’ın arama ve kurtarma bölgesi içindeki bölgelerin rezervasyonu konusunda açıklama yetkisi, sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ne aittir. Bu çerçevede, Türk NAVTEX’in geçersiz olduğu hakkında, tüm ilgili tarafların uygun bir şekilde bilgilendirilmesi için gerekli eylemler yapıldı” diye duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın karasuları içindeki bölgede, Kıbrıs kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB), açıklanan sismik araştırmaların yapılması durumunda ” bunun, geleneksel ve uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi teamüllerine göre, Kıbrıs Cumhuriyetinin karasularının egemenliği ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceğini” vurguladı.

Son olarak, açıklamada, “Türkiye’nin açıkladığı sismik araştırmaları gerçekleştirmesi durumunda, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin, uluslararası hukuka dayalı, uygun bir şekilde hareket etme hakkını koruduğu kaydedilmektedir.