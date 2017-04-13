Rum Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Alexandros Zenon:Terörizmle mücadelede diğer ülkelerle etkin ve yakın işbirliği içindeyiz

Rum Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Alexandros Zenon KHA’na, Kıbrıs’ın komşu ülkelerin güvenlik ve istihbarat servisleriyle terörizmle mücadelede etkin ve yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Zenon, Kıbrıs’ın geçmişte adaya gelen ve Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye oradan da Suriye’ye gidip İslam Devleti savaşçılarına katılmak isteyen sözde yabancı savaşçıların en az 18’ini ülkelerine geri gönderdiğini bildirdi.

Alexandros Zenon, Kıbrıs dâhil birçok ülkenin Avrupa’nın ve diğer ülkelerin başkentlerinde terörist faaliyetlerini önlemek için çok yakın işbirliği içinde olduklarını, bunun sonucunda birçok terörist saldırının çeşitli ülkelerde engellendiğini, son olarak bir terörist saldırının meydana geldiği bir ülkede buna benzer elli girişimin önlendiğini vurguladı.

Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölgedeki ülkelerle üçlü işbirliğine de değinen Zenon, “Orta ve uzun vadeli hedefimiz Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde, istikrar, güvenlik ve refahın teşvikine katkı sağlayacak diyalog, istişare ve işbirliği için bir forum oluşturmaktır. Bunun için siyasi sorunlar çözülmeli, siyasi koşullar olgunlaşmalıdır” şeklinde konuştu.

Alexander Zenon Brexit konusunda da şöyle dedi:

“Gerçek müzakereler başladığında görüşlerimizi ortaya koymaya hazır olacağız. Kıbrıs, Birleşik Krallık’ta yapılan referandumda Brexit lehine sonuç alınmasının olabilecek zorluklara rağmen resmi olarak şu anda Londra’da bulunan Avrupa Tıp Ajansı merkezine ev sahipliği yapmayı düşünmektedir.”

“Konunun çeşitli teknik ve mali yönlerini incelemekteyiz. Zorluklar vardır. Avrupa kıtası ülkelerinden seyahat eden insanların bu kuruluşlara kolaylıkla erişebilmesi gerekmektedir. Bu kuruluşlara her gün çok sayıda ziyaretçi olmaktadır.”

“Bu büyük bir yatırımdır. Tüm konuları, gerekli alt yapıyı, diğer Avrupa ülkeleriyle ve diğer parametrelerle bağlanabilirliği değerlendirmeliyiz.”

Terörizmle mücadeleden söz ederken Zenon, önlem almanın öneminin altını çizdi, coğrafik konumdan dolayı, komşu ülkeler ve ötesindeki ülkelerden çeşitli güvenlik ve istihbarat servisleriyle yakın işbirliği halinde olduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı şöyle devam etti:

“Bu işbirliği oldukça etkilidir. Biz geçmişte adaya gelen ve Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye oradan da Suriye’ye gidip İslam Devleti savaşçılarına katılmak isteyen sözde yabancı savaşçıların en az 18’ini ülkelerine geri gönderdik.”

“Bu kişiler Avrupa pasaportu taşıyorlardı ve Batı ülkelerinden Kıbrıs’a gelmişlerdi. Bu olaylar 2015’te olmuştu. Bu sözde yabancı savaşçılar bu yolu kullanmayı durdurmuş gözüküyorlar, çünkü bir taraftan Türkiye daha sıkı tedbirler almıştı ve topraklarından geçmelerini istemiyordu, öte yandan Kıbrıs’ın Suriye’ye kolaylıkla gidilebilmek için bir ülke değildi.”

Açıklamasında, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Birleşik Krallık tarafından İslam Devleti’ne yönelik operasyonlarda kullanıldığını, Kıbrıs’ın terörizme karşı mücadeleye katılan ülkelere kolaylık sağladığını hatırlatan Zenon, uluslararası toplumun bu küresel tehditle mücadeledeki rolünü anladığını bildirdi.

Alexandros Zenon, Kıbrıs’ın bölgedeki ülkelerle iyi ilişkileri bulunduğunu, onlara ve AB’ne faydalı olduğunu, güven sağladığını belirtti.

Zenon, Brexit’ten dolayı ortaya çıkan sorunları etkin biçimde çözmek için Kıbrıs’ın faaliyetlerini değerlendirdi; Dışişleri Bakanlığının kurduğu Görev Gücü’nün bazı sonuçlara ulaştığını, siyasi yönden müzakerelere rehberlik yapacak bir Bakanlık Komitesi’nin oluşturulduğunu, bundan başka özel sektörün de bu konuda uğraşları olduğunu duyurdu.

Bakanlık Müsteşarı, Brexit’ten dolayı Kıbrıs ve Birleşik Krallığın Kıbrıs’taki İngiliz Üsleriyle ilgili bir düzenlemeye varmak için ikili görüşmeler yapacaklarını, bunun AB ve Birleşik Krallık müzakerelerinde görüşüleceğini bildirdi; Kıbrıs hükümetinin Üslerde yaşayan ve çalışanların haklarının bu durumdan etkilenmemesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Birleşik Krallık’ta yaşayan ve çalışan Kıbrıslılardan da söz eden Zenon, “Çabalarımız bu durumdan onların da etkilenmemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kıbrıs, Malta ve İrlanda gibi Birleşik Krallık’la tarihi ve geleneksel bağları olan diğer ülkelerle de görüşmeler yapmakta, onlarla birlikte yapılabilecek düzenlemeler olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır” dedi.

Kıbrıs’ın Birleşik Krallık’la belirli ilişkilerinden dolayı, adayı özellikle etkileyen bazı konular bulunduğunu, Hukuk Dairesi’yle işbirliği halinde ilgili bakanların bunları incelediğini anlatan Zenon, Kıbrıs’ın AB üyeliği konusunda da, eşit bir üye olarak ülkenin aktif olarak AB’nin bütün faaliyet ve görüşmelerinde her konuda aktif olarak yer aldığını, iyi temelleri olan görüşleri bulunduğunu belirtti; Kırım konusunda uygulanan yaptırımları örnek gösterdi, Kıbrıs’ın AB’nin akılcı ve dengeli görüşler kabul etmesi anlamında mütevazı görüşler ortaya koyduğunu kaydetti.

Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölgedeki Mısır, Lübnan, Ürdün ve İsrail gibi ülkelerle geliştirdiği üçlü işbirliğinin bu ülkeler ve AB arasında diyaloğu kolaylaştırdığına işaret eden Alexandros Zelon, Kıbrıs, Yunanistan ve iki AB üyesi ülkenin, coğrafik, geleneksel ve düşünce yapıları durumlarından dolayı, komşu ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunları daha iyi anlayabildiklerine dikkat çekti.

“Ve tüm bu ülkeler bizi kendilerini anlayan, AB’ne endişelerini ve mesajlarını iletebilecekleri seçkin bir muhatap olarak görmektedirler. Bizim de yaptığımız budur” şeklinde konuşan Zenon, Kıbrıs’ın tüm bu ülkelerle belirli konuları ayrı ayrı görüştüğünü, örneğin Lübnan’ın Kıbrıs’tan ürünlerini Avrupa standartlarına uydurma ve yükseltme, böylelikle bu ürünleri AB’ne daha kolay ihraç etme konusunda yardım istediğini anlattı.

Alexandros Zenon şöyle devam etti:

“Tüm bu ülkeleri ilgilendiren, enerji, terörizmle mücadele ve güvenlik gibi belirli konular bulunuyor.”

“Kıbrıs’ın bu işbirliği programı yoluyla bölgedeki istikrar yaratan rolünü AB ve birliğe üye ülkeler, Atlantik ötesindeki ülkeler kabul etmektedirler.”

Bu üçlü işbirliği programında olmayan Malta, İtalya, Fransa ve İspanya gibi diğer bazı AB ülkelerinin de Kıbrıs ve Yunanistan’la aynı düşüncede olduklarını ifade eden Zenon, Kıbrıs’ın girişimiyle üçlü işbirliği programları ve yedi güney AB ülkeleri grubunun oluştuğunu hatırlattı.

Kıbrıs’ın yurt dışında yeni büyükelçilikler açmasıyla ilgili soruya da Zenon, mali krize bağlı olarak bazı büyükelçiliklerin 2013’te kapatıldığını, son yıllarda ülkenin Suudi Arabistan’da bir elçilik, geçen yıl da da Ottawa’da bir elçilik açtığını, şimdi de Prag’da bir elçilik açacağını duyurdu.