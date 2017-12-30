Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis,Türkiye’ye karşı neler planladıklarını açıkladı

Türkiye’nin, satın aldığı sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz’de sondaj yapmaya kalkışmasını “kışkırtıcı eylemlerini bir adım öteye taşıması” olarak nitelendiren Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin bölgede sondaj yapmaya veya Rum yönetimi hesabına yapılmakta olan sondajları engellemeye kalkışması durumunda neler planladıklarını açıkladı.

Alithia haberi “Türkler Kıbrıs MEB’ine Gelirse Ne Yapacağız” başlığıyla manşetten “Yoannis Kasulidis: Türkiye Sondaj Gemisini Müzeye Koymak İçin Almadı” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Habere göre Kasulidis RİK’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Rum MEB’i olarak tanımladığı Doğu Akdeniz bölgesinde “yasadışı” sondaj yapmaya “yeltenerek bir adım daha ileri gideceği” kanaatini ortaya koyarak “Elbette Türkiye o sondaj gemisini müzeye koymak için almadı” dedi, “böyle bir durumda yeni olgular meydana geleceğini” savundu.

Türkiye’nin hedefinin Rumları “kışkırtmak ve endişeye sevk etmek olduğunu” iddia eden Kasulidis “Türkiye’nin istediği bu hedefi görmezden gelmekte kararlıyız. Soğukkanlı ve sakin olmalıyız. Burada sondaj işlerini üstlenen iki dev şirket var. Şirketler de, platformdaki çalışanlar da korkmuyor. Bu şirketlerin arkasında güçlü devletler var” dedi, “Türkiye’nin çok da bir şey yapamayacağını” savundu.

“NE AB ORTAK DIŞ POLİTİKASI NE DE KOMŞULAR BİZİ KORUYABİLİR”

Kasulidis bir soruya karşılık Rum dış politikasının AB ortak dış politikası ile kimlik kazandığını çünkü Güney Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin Türkiye gibi büyük bir ülke ile başa çıkabilecek imkana sahip olmadığını, ortak dış politikanın bu açıdan kendileri için bir artı olduğunu söyledi, şunları ekledi:

“Ancak, Türkiye saçmalar ve sınırı aşarsa ne Kıbrıs-AB ortak dış politikası, ne komşu devletlerle işbirliklerimiz bizi koruyabilir. Böyle bir durumda BM’ye şikayet edeceğiz. Fakat Türkiye’nin böyle bir saçmalık yapmayacağı kanaatindeyim.”

Türkiye’nin “kışkırtıcı eylemleri ve emrivakileri arasında en endişe verici olanının, satın aldığı sondaj gemisini Doğu Akdeniz’de kullanması olduğunu” savunan Rum Dışişleri Bakanı, “Bu ihtimali soğukkanlılıkla göğüsleyeceğiz” dedi.

Kasulidis, “Enerji programımızın değişmesi söz konusu değil, 2018 programımıza devam edeceğiz. Yeterli miktarda olduğu saptanırsa doğal gazı nasıl satacağımıza dair gelecekteki projelerimizi hayata geçirebilmek için bu projelerimizden iyi neticeler almayı umuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de sondaj yapacağına inanç belirten Kasulidis “Türk sondaj gemisinin yasadışı sondaja başlaması halinde birçok muhtemel olasılık var” dedi, olasılıkları şöyle sıraladı:

“Sonucu ne olacak, sonuç yataklar konusunda olumlu mu olacak, hangi emrivakiler ve hangi hukuki etkiler oluşacak, bu mesele gelecekte nasıl karşılanacak, hukuken şaibeli bir ürün (doğal gaz) nasıl ticarileştirilecek gibi çeşitli senaryolar var. Gelecekte göğüsleyeceğimiz birçok olgu ve birçok aşama var.”

ANASTASİADİS’İN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaretin, adı geçen ülkenin Arap dünyası içerisinde liderlik rolü oynaması nedeniyle “çok önemli olduğuna” vurgu yaptı, “Suudi Arabistan’ın Kıbrıs’a karşı ezelden beri takındığı olumsuz tavır, Türkiye’yle arasındaki çatışma vesilesiyle de- olumlu yönde değişti” dedi.

Gazete, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini değerlendirmesi istenen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Egemenlik haklarını tam olarak kullanan egemen bir ülkeyiz” dediğini haberine ekledi.

“DOĞAL GAZI S-300’LERDEKİ GİBİ YÖNETİYORLAR, SONUÇLARINI YAŞADIK”

ALEL Rum yönetimini, S-300’ler konusunda uyguladığı iletişim yönetiminin aynısını doğal gaz konusunda da uygulamakla suçladı.

Haravgi’nin haberine göre parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin, Rum yönetiminin Rusya’dan S-300’lerini satın aldığı dönemde, füzeleri Ada’ya getirilmesi aşamasında gösterdiği tepki ve tehditlerin aynısını şu anda da doğal gaz konusunda yaptığı, Rum yönetiminin ise doğal gaz meselesinde de S-300’lerde uyguladığı aynı iletişim yönetimini kullandığı vurgulandı.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in imzasını taşıyan açıklamada “S-300’lerin yönetilmesinin sonucunu yaşadık. Kıbrıs halkı aynı şeyin doğal gazda da tekrarlanmasını engelleyebilir” denildi.

SONDAJ MATKABI BUGÜN KALYPSO HEDEFİNE DALACAK

Fileleftheros “Saipem 12000: Bugün Dibe Değiyor” başlıklı haberinde 6’ncı parseldeki “Kalypso” hedefi üzerinde konum alarak sabitleme sürecini tamamlayan Saipem 12000 isimli sondaj gemisinin bugün içerisinde sondaj matkabını deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre derinde bulunan deniz tabanın indirmesinin beklendiğini yazdı.

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI RUM BASININDA

Gazeteler TC Dışişleri Bakanlığı’nın Rum yönetiminin hidrokarbon çıkarmaya devam etmesini kabul edilemez olarak nitelediği açıklamasını çeşitli başlıklarla okurlarına aktardılar.

Alithia “Türk Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz’e İnme Hazırlıkları… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Hidrokarbon Çıkarma Faaliyetleri Kabul Edilemez Olarak Nitelendiriliyor”

Fileleftheros “Türkiye Tehdit Savuruyor… Sondaj Gemisinin 6’ncı Parselde Bulunmasından Açıkça Rahatsız Görünüyor… ‘Kıbrıs Rum Yönetiminin Tek Yanlı Faaliyetlerinden’ Söz Ediyor” başlığını attı.

Tak-KP