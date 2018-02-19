Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis: “Kıbrıs müzakereleri kaldığı yerden devam etmeli”

Görevi 1 Mart’ta sona erecek Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kasulidis, Dışişleri Bakanı olarak son kez Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığına dair söylemini paylaştığını dile getirdi.

Kasulidis, bu fırsatın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabahatinden değil, Guterres’in ortaya koyduğu stratejik anlaşmaya yönelik altı parametre aşamasında Türkiye’nin samimi olmadığını göstermesi sonucunda yitirildiğini iddia etti.

Türkiye’nin masada söylemesi gereken şeyi söylemediğini ve garantilerle müdahale haklarının kaldırılmasına rıza göstermediğini iddia eden Kasulidis, Türkiye’nin ordunun daimi olarak kalmasını istediğini belirtti.

Kasulidis, garantilerin kaldırılması ve Türk ordunun geri çekilmesi unsurlarının Rum halkına çözümü sunmak için gerekli iki bileşen olduğunu ifade etti. Kasulidis, “Kıbrıs sorununun merkezi ağırlığının garantiler, müdahale haklarının ve ordunun kaldırılmasına kaydırılmasıyla, bazı aksaklıklara sahip iki kesimli iki toplumlu bir federasyon sözkonusu olacak ancak çıkmazların çözümüne dair mekanizmalar var olacağından bu çözüm Türkiye’yi geri getirmeyecek” dedi.

Kendi kuşaklarının 43 yıl kaybettiğini öne süren Kasulidis, “Dolayısıyla kendi çocukları ve torunları için iki kesimli iki toplumlu federasyondaki bir aksaklığın değil; garantiler, müdahale hakları ve işgal ordusunun kaldırılmasının çok daha fazla öneme sahip olduğunu” sözlerine ekledi.

Tak