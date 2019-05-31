Rum Dışişleri Bakanı: Kıbrıs’ın “güvenli transfer merkezi olarak önemli bir rolü var”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle “güvenli transfer merkezi olarak önemli bir rolü olduğunu” söyledi.

Argonaut/Estia tatbikatının son aşamasının başlamasında yaptığı selamlama konuşmasında Bakan, Argonaut tatbikatının çok taraflı bir tatbikat olduğunu, son yıllarda tek askeri-siyasi tatbikat olarak sivillerin kurtarılmasında hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Christodoulides, “Büyük bir mutlulukla her yıl yabancı katılımların arttığını görüyoruz. Bu yıl 21 ülkenin katılımı bu tatbikata başka bir değer katmaktadır. Bu yüksek ilgi tatbikatların yüksek düzeyinden ve geniş Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkan zorlukların büyüklüğünden kaynaklanmaktadır ve bunun için ortak hazırlığa ihtiyaç var” dedi.

Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle “güvenli bir nakliye merkezi” olarak oynayacak önemli bir rolü olduğunu söyleyen Bakan, Kıbrıs Hükümetinin uluslararası toplumun yararına, yakın ortaklarının çıkarlarını koruma sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Christodoulides, 14 yıl önce, 2006’da Lübnan krizi döneminde siviller için Kıbrıs’ın ilk kez “güvenli bir barınak” olarak kullanıldığını hatırlattı ve o dönemde acil durum planları olmamasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hemen ve kapsamlı bir şekilde yanıt vererek uluslararası ortaklarının saygı ve güvenini kazandığını kaydetti.

Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının gönüllülerle birlikte, Polis, Sağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler, Ulusal Muhafız Ordusu, yetkili hizmetler Gümrük Dairesi, Liman ve Havaalanları Hizmetleri, Kızıl Haç, Sivil Toplum Örgütlerinin yabancı diplomatlar ve yabancı kriz gruplarıyla birlikte 60.000 kişilik sivil insan akınını yönetmeye ve yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides şöyle devam etti:

“Bu yoğun işbirliği ve uygulamalar Ulusal ESTİA Planı adı altında kaydedildi. Son iki gün Larnaka’nın başka bölgelerinde ESTİA Planının başka süreçleri gerçekleştirildi. Örneğin KİTİON Atletizm Merkezi Havaalanının yanındaki ZİNON Merkezi ve Sivil Savunma tesisleri geçici acil barındırma durumları için kullanılıyor”.

“Acil durum planlarının kapalı çekmecelerde kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu fikirler tatbikatlar aracılığıyla daha da iyileştirilmelidir. ARGONOATİS tatbikatının da başlıca amacı budur. Kapsamlı bir hazırlık başarımızın temelidir. Bu başarıyla zor durumlarda insan hayatlarını kurtarabilir ve acı çekenlerin acısını dindirebiliriz”.

Bakan son olarak bu tatbikata katılan ülkelere ve Kıbrıs Cumhuriyeti hizmetlerine katılımlarından ve başarılarından dolayı teşekkür etti.