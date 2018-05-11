Rum Dışişleri Bakanı: Kıbrıs Belgrad’ın AB üyeliğine tam destek veriyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs’ın, Belgrad’ın Avrupa Birliği’ne katılım sürecine tam destek verdiğini söyledi.

Anastaiades’in Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Belgrat’ta Sırp meslektaşı İvitsa Daçiç ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalarda, Christodoulides, Kıbrıs’ın AB üyesi bir devlet olarak, Sırbistan’ın katılım sürecine her türlü yarım ve desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Daçiç ise kendi tarafından “Kıbrıs ile ilişkilerimiz önceliktir” diyerek Sırp vatandaşları Kıbrıs’ın özgür bölgelerini ziyaret etmeye teşvik etti ve işgal altındaki bölgelere ziyaretler düzenleyen turizm ofislerinden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Christodoulides Sırp meslektaşı ile yaptığı görüşmeyi çok verimli olarak niteleyerek, muhteşem dostluk bağlarının, Kıbrıs ve Sırp halkları arasındaki gerçek geleneksel dostluğun bir kez daha teyit edildiğini, gerek ikili düzeyde gerekse çeşitli düzeylerde ortak konulara değinildiğini duyurdu.

Sırbistan’ın Avrupa süreci ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanı, ülkede bugüne kadar reformların gerçekleştirilmesinde kaydedilen ilerlemeden dolayı Daçiç’i tebrik ederek Lefkoşa’nın Sırbistan’ın AB’ye katılım çabalarının gerçek bir destekçisi olduğunu belirtti

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kosova’yı tanımamasının nedeninin çok açık ve net olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı “Kıbrıs, bölgedeki durum konusunda ortak kabul edilebilir bir çözüm bulunamamasının nedeninin Priştine tarafından tek taraflı bağımsızlık ilanının yasadışı olduğundan kaynaklandığına inanıyor” dedi.

Christodoulides ayrıca, Daçiç’i Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve müzakerelerin Haziran 2017’de Cran Montana’da kesildiği yerden başlaması yönünde yapılan çabalar konusunda bilgilendirdi. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ve Türkiye’nin kışkırtıcı eylemlerine de değinen Bakan, “bunlar sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve AB’nin çıkarlarına karşı değil ama aynı zamanda komşu ülkelerin çıkarlarına karşı da çalışıyor” dedi ve Sırbistan’ın gerek ikili gerekse çok düzeyli desteğinden dolayı Kıbrıs’ın şükranlarını dile getirdi.

İki yetkili ayrıca Batı Balkanlar’da yaşananlar konusunda görüş teatisinde bulundular ve Christodoulides, “bölgede istikrar ve güvenliğin başarılmasında Sırbistan’ın katalizör bir rol oynadığına” değindi.

Bakan, Kıbrıs ve Sırbistan’ın önümüzdeki dönemde, ortak eylemlerle özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde, ortak hedeflerin başarılmasına ve güçlendirilmesine nasıl katkıda bulunacaklarını incelediklerini duyurdu.

Son olarak, Daçiç’i Lefkoşa’da konuk etmeyi beklediğini, orada başka anlaşmalarla birlikte, iki ülke Dışişleri Bakanlarını ilgilendiren konularda düzenli Siyasi İstişareler oluşturulması için çeşitli tematik politikalar sağlayacak yüksek düzeyde bir Memorandum imzalanması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Daçiç ise açıklamasında “Sırbistan Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan ilişkilerine büyük önem veriyor” diyerek iki ülke arasındaki tarihi ve sıkı ilişkilere vurgu yaptı ve “tüm uluslararası forumlarda Kosova konusunda koruduğu ilkeli pozisyonundan dolayı Kıbrıslı kardeşlerimize minnettarız” dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı işbirliğinin yoğun bir tempoda korunması gerektiğini belirterek “bugün iki ülke Başkanlarının da katılımıyla hükümetler arası konferansın Kıbrıs’ta yapılması konusunda emir aldık” dedi.

Son olarak, karşılıklı yardım amacıyla, dış politikaları ilgilendiren güncel konularda bilgi görüş alış verişi ve müzakerelerin yapılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.