Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides: Suudi kralı Türkiye artık İslam İşbirliği Konferansı içerisinde kolay at oynatan bir ülke olmayacağı bir çerçeveye girmekte olduğunu söyledi Reviewed by Momizat on Oca 06 . Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesiyle (MEB) ilgili geri kalan koordinatlarını hesaplamak için gerekli her Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesiyle (MEB) ilgili geri kalan koordinatlarını hesaplamak için gerekli her Rating: 0