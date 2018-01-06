Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides: Suudi kralı Türkiye artık İslam İşbirliği Konferansı içerisinde kolay at oynatan bir ülke olmayacağı bir çerçeveye girmekte olduğunu söyledi

Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesiyle (MEB) ilgili geri kalan koordinatlarını hesaplamak için gerekli her türlü tedbiri almakta olduğunu, bu kararın Türkiye dikkate alınarak verildiğini bildirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) konuşan Kasoulides, Kıbrıs’ın MEB’yle ilgili Lefkoşa’nın MEB haklarını tanımadığı için Ankara’nın görüşlerinde bir çelişki olduğunu, MEB’de var olmadığını iddia ettiği Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için hareket ettiğini söylediğini iddia etti.

Nicos Anastasiades’in bu hafta Suudi Arabistan’a yaptığı resmi ziyarette, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Kral Salman’ın uluslararası hukuk ve düzenin tanımlanan, Türkiye’nin artık İslam İşbirliği Konferansı içerisinde kolay at oynatan bir ülke olmayacağı bir çerçeveye girmekte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades’in MEB’yle ilgili Kıbrıslı Türklerin bağlantıları konusundaki ifadelerini muhalefetin eleştirmesini yorumlaması istenen Kasoulides Dışişleri Bakanlığı’nın istenmesi halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, tüm Kıbrıs’ın MEB koordinatlarını hesaplamak için çok çalışmakta olduğunu duyurdu.

Ioannis Kasoulides, “Bu şimdiki hükümetin politikasıdır ve sonuç olarak Kıbrıs’ın MEB konusunda Cumhurbaşkanı Anastasiades’in politikası ve görüşü olduğu şüphesizdir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı bu hafta başında basının sorularını yanıtlarken Türkiye’nin şu anda yürütülmekte olan sondajın Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının, tüm halkının geleceğiyle ilgili olduğunu anlaması gerektiğine dikkati çekmiş, sonuç olarak Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığı ve aslında gerçekte olmayan Kıbrıs’ın işgal bölgelerindeki tek yanlı rejime inandığı için Kıbrıs’ın egemenlik haklarını sorguladığına işaret etmişti.

Anastasiades, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını ayrı bir bağımsız oluşumla korumayı seçmesi durumunda, bu korumayı, bu yasadığı oluşumun haklarını sınırlaması gerektiğini, dolayısıyla Kıbrıs’ın egemenlik haklarını sorgulmaya bir sebep kalmayacağını, bunun Kıbrıs’ı değil sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir teori olduğunu ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı KHA’na açıklamasında, buna ek olarak Türkiye’nin görüşlerinde bir çelişki bulunduğunu ve bunun vurgulanması gerektiğini kaydetti.

Kasoulides, “Öte yandan Ankara Lefkoşa’nın MEB’nde haklarını tanımayı reddediyor ve Kıbrıs’ın MEB’nin ya Türkiye’ye, ya Mısır’a ait olduğunu, Türkiye ayrıca var olmadığını söylediği bir MEB’de Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını korumak için hareket ettiğini söylüyor. Bu bir çelişkidir” dedi.

Uluslararası toplumun Kıbrıs’ın MEB’yle ilgili görüşünün ne olduğu sorusunu yanıtlayan Kasoulides, Deniz Hukuku anlaşmasının, devletler arasında her ülkenin MEB’niyle ilgili ilişkinin nasıl olacağını açıkça izah ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin anlaşmayı imzalamadığını, bu bağlamda devletlerin yükümlülüklerine karşı olumsuz oy veren tek ülke olduğunu hatırlattı.

Ioannis Kasoulides, “Türkiye’nin bölgedeki güç avantajıyla keyfi hareket ettiği herkesin malumudur.bir ülkenin Birleşmiş Mİlletlerde koordinatları durumunda ya bir anlaşmayla ya da diğer ülkenin sınır kenar çizgisi veya bir başka şekilde ortaya koymasıyla her şey ilerleyecek” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın MEB’nin geri kalanıyla ilgili şeylerin bir noktada Türkiye istese de istemese de başlaması gerektiğini vurgulayan Kasoulides, bu yönde alınacak tedbirlerin ne olacağı sorusuna karşılık, son aylarda yapılan çeşitli girişimlere değindi, bu konunun Atina’yı da ilgilendirdiği için Yunanistan’la yapılan görüşmeleri hatırlattı.

Ioannis Kasoulides Kıbrıs Haber Ajansı’na, “Yani söylediğim gibi geri kalan MEB’nin koordinatlarını hesaplama hakkımızı bırakmadık. Hazırlıklar son aşamadadır ve bu konuda zamanlama kararımız Türk kışkırtmalarına bağlı olarak özellikle Ankara’nın aldığı ve kullanmayı tehdit ettiği yeni sondajla ilgili olarak alınacaktır” dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları ve önemini yorumlaması istenen Dışişleri Bakanı, ziyaretin çok başarılı olduğunu, ikili ilişkilerin artırılmasıyla ilgili hedeflere ulaşıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan’ın Arap ve Müslüman dünyasında lider bir ülke olduğunu, bölgesel gelişmelerin, bu bölgenin ülkelerinin amaç ve hırslarına göre değiştiğini belirten Kasoulides, bunlardan birinin terörizmle mücadeleye yönelik benzer düşünceleri paylaşan tüm ılımlı ülkeler arasında işbirliği olduğuna dikkati çekti, Suudi Arabistan’ın bölgedeki diğer ülkeler gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Bakan, şöyle devam etti:

“Eminim bölgesel politikamızı Suudi Arabistan dikkate almıştır. Bunun sonucu olarak Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nı resmi bir ziyaret için davet etme girişiminde bulunmuştur. Bu bizim açımızdan tarihi bir hareketti.”

Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan’ın 1960’ların başında, Kıbrıs’ın Britanya sömürge yönetiminden bağımsızlığını geri aldıktan sonra Kıbrıs’ta bir büyükelçilik açtığını, ancak 1963’teki toplumlar arası çatışmalardan sonra kapattığını, Yıllarca, Kıbrıs sorunu konusunda Riyad’ın politikasını Türkiye’yle istişare yaparak yürüttüğünü anlattı.

Ioannis Kasoulides, “Şimdi durum değişti. 2015’te Suudi Arabistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Kıbrıs’a akredite oldu ve biz Riyad’da bir elçilik açtık. Bu bağlamda daha fazla gelişme olacağı güvencesini verdik ancak bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

Ekonomi, enerji, ulaşım ve turizm alanında işbirliğinin yolunun çok açık olduğuna işaret eden Kasoulides, ilgili Kıbrıslı bakanların bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı’na eşlik ederek Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla görüştüklerini, bu görüşmelerin sonucunun kısa süre içerisinde alınmaya başlayacağını duyurdu.

Bunun, Kıbrıs’ın Mısır, Ürdün ve İsrail’le bağlarında görüldüğü gibi ikili ilişkilerden ilerleme demek olduğunu ifade eden Ioannis Kasoulides, Riyad’ın Kıbrıs sorunu ve üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözümyle ilgili bir başka soru üzerine, Suudi Arabistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nda kabul edilen bir görüş değişikliği bulunduğunu söyledi.

“Türkiye artık Teşkilat’ta kolay kolay at oynatamayacaktır. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başını çektiği birçok ülke Teşkilat’ta belirtiliği gibi Türkiye’nin niyetlerine karşıdır” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı, bu anlamda, çalıştıkları şey içerisinde sınırlarda uluslararası hukuk ve düzene, BM kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini, Kral Salman’ın kendilerine bu yöndeki görüşlerini ilettiğini bildirdi.

Kasoulides, “Kıbrıs sorunuyla ilgili bir tutum takınacak gibi görünmüyorlar ancak çalışmalarının çerçevesi bu olacak” dedi.

Kha