Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides: Her şey Türkiye’nin politikasına bağlı

Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Kıbrıs sorunundaki tüm başlıkların “dikenli başlıklar” olduğunu ve her şeyin Türkiye`nin politikasına bağlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı`na mülakat veren Bakan, Lefkoşa`nın hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklerin haklarına hizmet edecek bir çözüm bulunmasına hazır olduğunu söyledi.

Bakan, güvenlikle ilgili konuların çözümlenmesinin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına yardımcı olacağını belirtti.

Britanya`nın Avrupa Birliği`nden çıkma kararı- Brexit- konusuna değinen Kasoulides, Lefkoşa`nın AB – Londra arasında yapılan müzakereler sırasında, Britanya`da ikamet eden veya çalışan Kıbrıs vatandaşlarının haklarının güvence altına alınması için çalışacağını belirtti.

Britanya ile yapılan müzakerelerin iki aşaması olduğunu açıklayan Kasoulides, birincisinin Britanya`nın ayrılması, ikinci aşamanın ise Londra ve Brüksel arasında gelecekteki ilişkiler olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti`nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) hidrokarbon rezevleri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin kendi enerji planlarına devam edeceğini belirtti ve “bu konuda yalnız değiliz, uluslararası şirketlerle işbirliğimiz var” dedi.

Kıbrıs sorunu

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BM himayesinde yapılan Kıbrıs müzakerelerin mevcut durumu hakkında bir soruya Kasoulides, müzakerelerin gelecek hafta yeniden başlayacağını ve her iki liderin metodoloji üzerinde görüş teatisinde bulunarak karar vereceklerini söyledi.

Tüm başlıkları “dikenli başlıklar” olarak niteleyen bakan, sürecin Ankara`nın politikasına bağlı olduğunu ve Türkiye`nin Ocak ayında Cenevre’de yapılan Kıbrıs Konferansı sırasına kartlarını açmadığını söyledi.

“Bakan siyasi eşitlik temelinde iki bölgeli, iki toplumlu, federal zeminde bir çözüm bulunmasına ve Kıbrıslı Türklerinin tüm alanlarda karar alma mekanizmalarına etkili katılımını desteklemeye hazır olduklarını ancak Türkiye`nin tek taraflı müdahale hakkının kaldırılması ve üzerinde anlaşmaya varılacak bir takvim temelinde adadaki ordusunu geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, Lefkoşa`nın tüm Kıbrıslıların haklarına hizmet edecek ve ülkenin yararına olacak bir çözüm bulunmasına hazır olduğunu belirtti.

“Türkiye vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmek gibi bir sorumluluğumuz yoktur. Çözüm Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs`ın çıkarlarına hizmet etmeleri anlamına geliyor; üçüncü ülkelerin çıkarlarına hizmet etmeleri anlamına gelmiyor” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının daha fazla taviz vermesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soruya yanıt veren bakan güvenlik başlığının çözümlenmesinin çözüm çabalarını olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Bakan, uzlaşının mütekabiliyet anlamına geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği`nin müzakerelerdeki rolü hakkında bir soruya Kasoulides, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının Türkiye`yi de olumlu etkileyeceği konusunda Ankara`nın ikna edilmesinin önemine işaret etti.

ABD hükümetinin Kıbrıs politikası hakkında bakan, Amerikan politikasının hala formüle edilmekte olduğu, olumlu bir sonuç alınmasına Lefkoşa’nın katkıda bulunmaya çalıştığı cevabını verdi.

Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanması ile ilgili bir soruya Kasoulides, Kıbrıs Türk tarafının cep telefonları konusunda sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan önerileri kabul etme konusunda isteksizlik gösterdiğini vurguladı.

Kıbrıs`ın enerji sektöründeki planları

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Dışişleri Bakanı, Kıbrıs hükümetinin enerji alanındaki planları ile ilgili bir soruya, Kıbrıs`ın uluslararası şirketler ile anlaşmaları olduğu için kendi enerji planlarına devam etmekten başka seçeneği olmadığı yanıtını verdi.

Kıbrıs`ın enerji planlarından dolayı Türkiye`nin bölgede gerginlik yaratmayı tercih etmesi durumunda Ankara`nın uluslararası topluma karşı sorumlu olacağını ifade eden bakan, Ankara`nın Kıbrıslı Türkler adına bunları yaptığını söylemesi durumunda müzakerelerin geleceği ve çözüm perspektifi konusunda Kıbrıs Türk toplumunun da büyük sorumluluğu olacağını belirtti.

Bakan, doğal gaz rezevlerinin tüm Kıbrıslılara ait olduğuna işaret ederek bunun çözüm için önemli bir teşvik olduğunu ve enerji planlarında herhangi bir gecikmenin hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklerin zararına olacağına işaret etti.

Brexit ve Kıbrıs

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Kıbrıs Cumhuriyeti`nin kendi vatandaşlarının haklarını güvence altına almak amacıyla ne tür çalışmalar yapacağıyla ilgili bir soruya Kasoulides, Kıbrıslıların ve diğer Avrupalıların haklarının müzakereler sırasında tartışılacağını açıkladı.

Kasoulides, “Bu hedef için çalışacağız ancak vurgulamak istiyorum ki; tüm Avrupa üyesi ülkelerinin Britanya`da önemli sayıda vatandaşları var ve bundan dolayı bu tür hedefler ortak hedeflerdir” dedi. Müzakereler sırasında AB üyesi ülkelerde ikamet eden veya çalışan Britanyalıların durumunun da ele alınacağını söyledi.

Brexit`ten dolayı turizm, ticaret ve denizcilik alanlarının olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğiyle ilgili bir soruya Kasoulides, Kıbrıs`ın yerel ürünleri ihracatında Britanya’nın ikinci sırada yer aldığını, hizmetler alanında birinci sırada olduğunu söyledi.

“Tüm bu konular müzakereler sırasında tartışılacak” diyen bakan, “olumsuzlukların büyük ölçüde sınırlandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kıbrıs`taki iki İngiliz üssü konusunda bakan, bunun Londra ve Lefkoşa arasında ele alınacak bir konu olduğunu ve iki taraf arasında varılacak anlaşmanın Brüksel tarafından onaylanması gerektiğini açıkladı.

İngiliz üsleri içindeki vatandaşlarının haklarının güvence altına alınması konusunda Kıbrıs’ın ne kadar manevra alanı olduğu sorulan bakan, konu hakkında endişeli olmadığını, Britanya ile ön anlayış sağlandığını belirtti ve

Britanya’nın statüko konusunda meseleleri zorlaştırma niyeti olmadığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti`nin İngiliz üslerinin adadan ayrılması konusunu gündeme getirme niyeti olup olmadığıyla ilgili bir soruya Kasoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin politikasının bu olmadığı cevabını verdi.