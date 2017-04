Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides: Her şey Türkiye’nin politikasına bağlı Reviewed by Momizat on Nis 09 . Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Kıbrıs sorunundaki tüm başlıkların “dikenli başlıklar” olduğunu ve her şeyin Türkiye`nin politikasına bağlı olduğunu sö Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Kıbrıs sorunundaki tüm başlıkların “dikenli başlıklar” olduğunu ve her şeyin Türkiye`nin politikasına bağlı olduğunu sö Rating: 0