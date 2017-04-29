Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides Brexit çerçevesinde Britanya Üsleri hakkındaki ifadeler için memnuniyetini ifade etti

Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Lüksemburg’da yer alan AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında söz alarak Brexit süreciyle ilgili hazırlanan çerçeve müzakere belgesinde Kıbrıs’taki Britanya Askeri Üsleriyle ilgili eklenen paragraf için memnuniyetini ifade etti.

Kasoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında yapılacak her hangi bir ikili düzenlemenin, Britanya Üslerinde ikamet eden veya istihdam edilen hem Kıbrıslı hem de Avrupalı vatandaşların hak ve çıkarlarının korunmasının, Avrupa hukuku çerçevesinde yapılması gerektiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı, Britanya ile yapılan müzakere süreci sırasında AB’a üye 27 ülke arasında birliğin sağlanmasının önemli olduğunu ve süreç sırasında yaşanacak karmaşıklığa ve zorluklara rağmen, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden düzgün bir şekilde ayrılması amacıyla bir anlaşmaya varılması için yapılan müzakerelerin “iyi niyetli” olması gerektiğini vurguladı.