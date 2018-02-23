Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides:Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışları kabul edilmez.Ankara’nın AB sürecini bloke edeceğiz

Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Kıbrıs sorununu, BM gözetimindeki barış müzakerelerinde şimdiye kadar elde edilenler esasında çözme çabalarının sürmesi gerektiğini belirtti; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yarattığı durumun halledilmesi gerektiğini söyledi.

Görevden ayrılmaya hazırlandığı bugünlerde KHA’na bir demeç veren Kasoulides, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışlarını ‘tamamen kabul edilmez’ olarak niteledi; uluslararası hukukun gücüne değil, kendi gücüne güvenerek aklına estiği gibi hareket ettiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın, Türkiye’nin ne Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmasını iyileştirmesine izin vereceğini ne de Ankara’nın devamlı korumak istediği vize serbestliğini onaylayacağını bildiren Dışişleri Bakanı, Lefkoşa’nın Türkiye’nin müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasına onay vermeyeceğini duyurdu.

Kasoulides, Kıbrıs’ın AB üyeliğiyle ilgili olarak Kıbrıs’ın birliğe üye bir devlet olduğunu, AB kurumlarında sık sık özellikle Türkiye’yle ilgili kendinden bahsettiğini, gelecekte de bunu yapacağını söyledi.

Ioannis Kasoulides, politikaya girdiği için pişman olmadığını, hoşuna giden ve gitmeyen birçok durum yaşadığını, Yunanistan ve Türkiye arasında 1996’da yaşanan İmia krizinin bir ‘kâbus’ olduğunu, 2013 başında Kıbrıs ekonomisi çöktüğünde ve tıraşlama kararı alındığında uzun ağır geceler geçirdiğini anlattı.

Bugün başka bir krizin ortasında görevinden ayrıldığına işaret eden Kasoulides, bununla birlikte Kopenhag’da AB’nin Kıbrıs’ın üyeliğine, çözüm olsun olmasın yeşil ışık yaktığı geceyi keyifle hatırladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, şimdi kendi kendinin efendisi olarak okuyacağını, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini özgürce belirtmek için gazetelere yazı yazacağını anlattı.

Ankara’nın 22 Şubat’ta bitecek NAVTEX’i tekrarlamasından sonra Doğu Akdeniz’deki durumu yorumlaması istenen Kasoulides, Türkiye’ye yönelik diplomatik çabalar harcayan devletlerin, Saipem 12000 gemisinin bölgede olduğu sürece çaba harcayacaklarını ve çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde ENI adına sondaj çalışmaları yapan Saipem 12000 sondaj gemisi, 9 Şubat Cuma günü Türk savaş gemileri tarafından Kıbrıs’ın MEB’indeki Blok 3’teki görev alanına giderken durdurulmuş ve gittiği bölgede askeri hareketlilik olduğu uyarısı yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı, hükümetin Nicos Anastasiades’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini gündeme getireceği cuma günkü AB Konseyi sonucunu bekleyip göreceğini açıkladı.

Ioannis Kasoulides, “Bir sonraki adımlarımız AB Konsey’inin tepkisine bağlı olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bir şey yapmadan duramayız. Brüksel’deki Konsey toplantısından sonra konuşma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.

Kasoulides, Ankara ‘nın kendine ait veya Kıbrıslı Türklere ait iddiasında olduğu bölgelerdeki keyfi davranışlarının, Kıbrıs Türk Toplumunun tamamen bu davranışlarla yaratılan durumla ilgili sorumluluklarını hafifletmediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, “Sorun basitçe Kıbrıs ve Türkiye arasında bir sorun değildir. Bu,Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik müzakerelerin BM gözetiminde başlaması için normal çabaların yürütüldüğü bir zamanda ortaya çıkan bir sorundur” şeklinde konuştu.

Kasoulides, bu durumun sonuçlarının sadece Türkiye’ye değil Kıbrıslı Türklere de dokunacağına işaret etti.

Avrupa Birliği’nden ayrı olarak Kıbrıs’ın Türkiye’nin kışkırtma faaliyetlerini şikayet ettiği diğer kurumların hangileri olduğu sorusuna Ioannis Kasoulides verdiği yanıtta, Saipern 12000 gemisinin yeni sondaj alanı Soupia bölgesine giderken durdurulduğu 9 Şubat Cuma gününden bu yana boş durmadığını hatırlattı.

“Yaptıklarımızı kamuoyuna anlatmayarak sessiz diplomasiyi tercih ettik” diyen Kasoulides, başka soruları yanıtlarken de BM’nin soruna yaklaşımından büyük hayalkırıklığı duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı, ” BM’nin konuya yaklaşım şeklinden büyük hayalkırıklığı duyduk. BM sözcüsünün duruşu, BM Genel Sekreteri adına konuşması Pntious Pilatius (suç bende değil günah benden gitti) benzeri bir davranıştı. Ancak bu konu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ilgilendiren bir konudur” dedi.

Ioannis Kasoulides, BM Genel Sekreteri’nin, adadaki iki topluma yönelik iyiniyet misyonu görevi olan bir kişi olarak değil BM’nin başı gibi hareket ederek eşit bir mesafe korumasının ‘hayalkırıklığına uğrattığını’ söyledi.

Kasoulides, Britanya’nın Avrupa Başkanı Sir Alan Duncan’ın Avam Kamarası’nda milletvekillerine verdiği cevabın ‘tamamen kabul edilmez’ olduğunun da altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, Birleşik Krallığın Kıbrıs’la, garantör güç olmaktan öte birçok nedenden dolayı özel bir ilişkisi olduğunu, Kıbrıs Konferansı’na katıldığını, eğer şimdi bu durumu değerlendirmeye karar verdiyse bunun çok üzücü olduğunu vurguladı.

Kasoulides, bunun ikili ilişkilere bir yansıması olacağının şüphesiz olduğunu, son beş yıldan bu yana, güvenlik, Birleşik Krallığın iki askeri üssüyle işbirliği, Lefkoşa’nın Brexit’le ilgili sergilediği anlayış ve işbirliği dahil bu ilişkilerin her alanda geliştiğini hatırlattı.

“Birleşik Krallık’la ilgili herhangi bir tespite tanıklık etmek için burada olmayacağım ancak bu konuyla ilgili derin üzüntümü ifade etmeme izin veriniz” diyen Ioannis Kasoulides, Sir Alan’ın Kıbrıs’ı ilk defa hayalkırıklığına uğratmadığına dikkat çekti; Temmuz Konferansı’nda Kıbrıs’la ilgili duruşundan, özellikle son konuşmasının, 1974’teki Türk işgalinden bu yana bölünmüş olan Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için bir anlaşmaya varılmasını amaçlayan Konferans’ın çöküşünde katalizör olmasından söz etti.

Dışişleri Bakanı, bunun kendisine o zaman söylendiğini, ancak yaklaşımının Britanya hükümetlerinin son beş yıldan beri benimsedikleri yaklaşımından tamamen farklı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

BM gözetiminde barış müzakerelerinin başlatılması girişimleriyle ilgili soruları yanıtlayan Kasoulides, müzakere masasında şu ana kadar elde edilenler esasında, müzakere edilmiş bir çözüm bulunması için bu çabaların koşulsuz devam etmesi gerektiğini savundu.

“Daha büyüğünü görmeden Türkiye tarafından yaratılan bu durumun sona ermesi gerekir” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı, diyaloğa geri dönülmesi için Kıbrıslı Türklerle Türkiye’nin olası girişimlerinin ne olabileceği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Her ikisi de müzakerelerin başlamasıyla ilgili aynı hassasiyeti göstermelidir.”

“Biz defalarca Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının tüm vatandaşlarına ait olduğunu, federal hükümetin bu kaynakları yönetmekten sorumlu olacağını, hal böyleyken Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin yapmaya karar verdikleri hareketin ‘tamamen hoş görülemez’ olduğunu ifade etti.

Kasoulides, uluslararası hukuku değil güçlerini kullanarak keyfi hareket ettiklerini, bunun hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Ioannis Kasoulides, bir AB üyesi ülke olarak deneyimleriyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, bunların “değerli deneyimler” olduğunu söyledi; “Günlük işlerimiz arasında bunu unutabiliriz ancak Kıbrıs Cumhuriyeti bir AB üyesi ve BM üyesi olarak birliğe üye olmazdan önceki durumundan daha da güçlüdür” şeklinde konuştu.

Kasoulides şöyle devam etti:

“Bazıları kriz dönemlerinde AB’nin ne yaptığını sorabilir. Belki AB beklenenden daha kararlı bir tutum izleyemedi; ancak AB tek bir kimliğe sahip bir kurum değildir. 28 üyesi vardır ve bunlardan biri diğer üyelerle birlikte AB içerisinde aynı egemenlik haklarına sahip olan Kıbrıs’tır.”

“Bir AB üyesi ülkenin avantajı olarak bu araçlar geçmişte birçok kez uygulanmıştır ve gelecekte de, özellikle Türkiye ile ilgili olarak uygulanacaktır.”

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Dışişleri Bakanı KHA’na: Lefkoşa Türkiye’nin yeni Navtex’i için Avrupa Konseyi’nin yanıtını bekleyecek

Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Lefkoşa’nın Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin korunması için Türkiye’nin NAVTEX’ini uzatmasıyla ilgili bir sonraki adıma karar vermek için cuma günü Brüksel’de yapılacak toplantıda Avrupa Konseyi’nin gayrı resmi tepkisini görmeyi beklediğini bildirdi.

Görevinden ayrılmaya hazırlandığını bugünlerde Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Kasoulides, Ankara’nın davranışlarının, duran barış müzakerelerinin siyasi bir çözüm için başlamasına yönelik çabaların sürdüğü bir zamanda olduğunu belirtti.

Bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı, bu konuya BM’nin gösterdiği Pontius Pilatius (suç bende değil günah benden gitti) tutumundan büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti; bu konunun Deniz Hukuku’yla ilgili uluslararası anlaşmayı ilgilendiren bir konu olduğuna dikkati çekti.

Kasoulides, Britanya’nın Avrupa Bakanı’nın bu konuda Avam Kamarası’nda bir soruya verdiği ‘tümüyle kabul edilmez’ yanıtının önemli olduğunu söyledi.

Ankara’nın 22 Şubat’ta sona erecek NAVTEX’ini uzatmasından sonra Doğu Akdeniz’deki durumun ne olacağını yorumlaması istenen Ioannis Kasoulides, Türkiye’ye yönelik diplomatik çabalar yapan devletlerin, Saipern 12000 gemisi bölgede olduğu sürece bu çabalardan yorulmayacaklarını ve devam edeceklerini kaydetti.

ENI adına Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondaj çalışmaları yapan Drillship Saipem 12000 gemisi, 9 Şubat Cuma günü Türk savaş gemileri tarafından Kıbrıs’ın MEB’ndeki Blok 3’teki görev alanına giderken durdurulmuş ve gittiği bölgede askeri hareketlilik olduğu uyarısı yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı, hükümetin cuma günkü Avrupa Konseyi toplantısının sonucu görmeyi bekleyeceğini, Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin davranışlarıyla ilgili konuyu gündeme getireceğini bildirdi.

KHA’na “Bir sonraki adımlarımız Konsey’in tepkisine bağlı olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bir şey yapmadan duramayız. Brüksel’deki Konsey toplantısından sonra konuşma hakkımızı saklı tutuyoruz” diyen Kasoulides, Ankara’nın kendine ait veya Kıbrıslı Türklere ait iddiasında olduğu bölgelerdeki keyfi davranışlarının, Kıbrıs Türk Toplumunun tamamen bu davranışlarla yaratılan durumla ilgili sorumluluklarını hafifletmediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, “Sorun basitçe Kıbrıs ve Türkiye arasında bir sorun değildir. Bu,Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik müzakerelerin BM gözetiminde başlaması için normal çabaların yürütüldüğü bir zamanda ortaya çıkan bir sorundur” şeklinde konuştu.

Kasoulides, bu durumun sonuçlarının sadece Türkiye’ye değil Kıbrıslı Türklere de dokunacağına işaret etti.

Avrupa Birliği’nden ayrı olarak Kıbrıs’ın Türkiye’nin kışkırtma faaliyetlerini şikayet ettiği diğer kurumların hangileri olduğu sorusuna Ioannis Kasoulides verdiği yanıtta, Saipern 12000 gemisinin yeni sondaj alanı Soupia bölgesine giderken durdurulduğu 9 Şubat Cuma gününden bu yana boş durmadığını hatırlattı.

“Yaptıklarımızı kamuoyuna anlatmayarak sessiz diplomasiyi tercih ettik” diyen Kasoulides, başka soruları yanıtlarken de BM’nin soruna yaklaşımından büyük hayalkırıklığı duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı, ” BM’nin konuya yaklaşım şeklinden büyük hayalkırıklığı duyduk. BM sözcüsünün duruşu, BM Genel Sekreteri adına konuşması Pntious Pilatius (suç bende değil günah benden gitti) benzeri bir davranıştı. Ancak bu konu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ilgilendiren bir konudur” dedi.

Ioannis Kasoulides, BM Genel Sekreteri’nin, adadaki iki topluma yönelik iyiniyet misyonu görevi olan bir kişi olarak değil BM’nin başı gibi hareket ederek eşit bir mesafe korumasının ‘hayalkırıklığına uğrattığını’ söyledi.

Kasoulides, Britanya’nın Avrupa Başkanı Sir Alan Duncan’ın Avam Kamarası’nda milletvekillerine verdiği cevabın ‘tamamen kabul edilmez’ olduğunun da altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, Birleşik Krallığın Kıbrıs’la, garantör güç olmaktan öte birçok nedenden dolayı özel bir ilişkisi olduğunu, Kıbrıs Konferansı’na katıldığını, eğer şimdi bu durumu değerlendirmeye karar verdiyse bunun çok üzücü olduğunu vurguladı.

Kasoulides, bunun ikili ilişkilere bir yansıması olacağının şüphesiz olduğunu, son beş yıldan bu yana, güvenlik, Birleşik Krallığın iki askeri üssüyle işbirliği, Lefkoşa’nın Brexit’le ilgili sergilediği anlayış ve işbirliği dahil bu ilişkilerin her alanda geliştiğini hatırlattı.

“Birleşik Krallık’la ilgili herhangi bir tespite tanıklık etmek için burada değilim ancak bu konuyla ilgili derin üzüntümü ifade etmeme izin veriniz” diyen Ioannis Kasoulides, Sir Alan’ın Kıbrıs’ı ilk defa hayalkırıklığına uğratmadığına dikkat çekti; Temmuz Konferansı’nda Kıbrıs’la ilgili duruşundan, özellikle son konuşmasının, 1974’teki Türk işgalinden bu yana bölünmüş olan Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için bir anlaşmaya varılmasını amaçlayan Konferans’ın çöküşünde katalizör olmasından söz etti.

Dışişleri Bakanı, bunun kendisine o zaman söylendiğini, ancak yaklaşımının Britanya hükümetlerinin son beş yıldan beri benimsedikleri yaklaşımından tamamen farklı bir yaklaşım olduğunu belirtti.