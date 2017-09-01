Rum Dışişleri Bakanı Kasoulides:Türkiye Gümrük Birliği ve Vize Serbestisi’ni geliştirecek yükümlülükleri konusunda adım atmadı

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile Lefkoşa’da yaptığı görüşmeden sonra basına açıklamasında, ülkesinin Crans-Montana’da Kıbrıs için yapılan konferansın sonuç vermemesine rağmen Kıbrıs’ta bir çözüm çabalarında liderlik, güçlü taahhüt ve çok çalışma gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen daha önce Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades tarafından kabul edildi.

Görüşülen konular arasında, Brexit ışığında Danimarka’nın, Birleşik Krallık’tan sonra Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) adaylığı ve AB-Türkiye ilişkileri yer aldı.

Görüşmeden sonra Danimarka Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın çözüm arayışı için devam eden çabalarını desteklediğini ve teşvik ettiğini belirtti.

Kıbrıs’taki barış gücüne katkı sağlamaktan gurur duyduğunu ifade eden Samuelsen, Kıbrıs’taki UNFICYP’te yıllar içinde 22000 askerin görev aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides de, mevkidaşına Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında Danimarka Dışişleri Bakanı’na bilgi verdiğini, bu maratonun son metrelerinde Türkiye’nin isteksizliğini anlattığını kaydetti.

Kasoulides, Danimarka’nın Kıbrıs sorunu konusundaki ilkeli duruşundan, UNFICYP’te şimdiye kadar yıllar içinde 22500 personel bulundurmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede AB-Türkiye ilişkilerinin de ele alındığını duyuran Kasoulides, Türkiye’nin sürekli Avrupa normları ve standartlarından uzaklaşmasının tüm AB üyesi ülkeler arasında endişe yarattığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, “Bu bağlamda Sayın Samuelsen’e AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili yaklaşımımızı izah ettim. Özellikle Türkiye’nin Müzakere Çerçevesinden doğan sözleşmeyle ilgili, Kıbrıs Cumhuriyeti’yle karşılıklı ilişkiler dahil Gümrük Birliği’ni ve Vize Serbestisi’ni geliştirecek daha fazla faydaları görüşmede paradoks olacak yükümlülüklerini yerine getirmek için adım atmadığını vurguladım” dedi.

Brexit konusunda da Kasoulides, Ekim 2017’deki Avrupa Konseyi toplantısına yaklaşılmasına rağmen hala gerçek bir ilerleme sağlanamamasının oldukça endişe verici olduğunu söyledi; “27’ler AB vatandaşlarının hakları ve piyasa erişim gibi özlü konular üzerinde birleşik bir cephe sağladılar. Hepimiz Brexit cephesinde önemli hareketler görmeyi merakla bekliyoruz ki Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerimize yön verebilelim” şeklinde konuştu.

Ioannis Kasoulides, mevkidaşına, adadaki Britanya üsleri ve burada oturan veya çalışan Kıbrıs vatandaşlarının haklarıyla ilgili Kıbrıs’a özel konuları da aktardığını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanı da, Brexit konusunda, Birleşik Krallığın kâğıt üstünde işlem yapmaya başlamasının iyi olduğu görüşünü aktardı.

Samuelsen, “Bu kâğıtları şimdi mercek altına aldık. Komisyon’a ve AB27’nin birliğine tam destek veriyoruz. Yakın bir ilişki istediğimiz açıktır. Ancak dengeli olması için hak ve yükümlülükler de istiyoruz. Bu özellikle bizim gibi Birleşik Krallık ile birçok anlaşması olan ülkeler için önemlidir” dedi.

Anders Samuelsen, Kasoulides ile, Avrupa vatandaşları ve güvenlik sınırları, göçün sona ermesi, istihdam yaratılması ve büyüme gibi gelecekle ilgili konular üzerinde AB’nin akılcı çözümler ortaya koyması gerektiği üzerinde görüş birliği içinde olduklarına işaret etti; “Serbest ticaret ve birçok ortak konunun önemi üzerinde görüş birliğimiz vardır. Ülkelerimizin, balıkçılık ve deniz nakliyatı dâhil önemli bir ticari sanayii vardır. Deniz nakliyatını ileriye götürmek için birlikte çalışabiliriz” şeklinde konuştu.

İki dışişleri bakanı görüşmelerinde Danimarka’nın Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) adaylığı da ele aldılar.

Ioannis Kasoulides, Danimarka’nın sağlam bir adaylığı olduğunu ifade etti ve “Sanıyorum bu yarışa en ciddi katılımcılardan biridir. Tabii ki, EMA’nın yer değiştirmesi için belirlenen kriterlerin çok katı olmasının ve bütün AB üyesi ülkelerin rekabet etmesini sağlayacak bir alan yaratmamasının hayal kırıklığı yarattığını bir kez daha tekrarlamak isterim” dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı da, adaylıklarıyla ilgili ülkesinin öneri sunma fırsatı bulduğunu ifade etti; “Biz tarafsız kriterler temelinde Danimarka’nın iyi bir önerisi olduğunu düşünüyoruz ve ben önerimizi dinlediğiniz için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

EMA’nın yer değiştirmesi için Kıbrıs gibi daha küçük AB devletlerine getirilen sınırlamalar konusunda Kasoulides’in görüşünü paylaşıp paylaşmadığı sorusuna Samuelsen, “Şüphesiz bir kriter hazırladığınızda Ajansın, daha dinç olup olmayacağı, istediklerinin var olması, uçuş bağlantılarını yapmak ve bunun gibi benzer kriterler önemlidir. Tabii ki Kıbrıs’ı zor bir durumda bırakır” yanıtını verdi.

Kıbrıs’ın EMA’nın yer değiştirmesinde Danimarka’nın adaylığını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Kasoulides verdiği yanıtta, Danimarka’nın çok iyi bir durum ortaya koyduğunu, çok iyi bir olasılığı bulunduğunu ifade etti.

Kopenhag, şu anda Londra tarafından üstlenilmiş olan Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ev sahibi olmak isteyen 19 şehir arasında bulunuyor.