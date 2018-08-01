Rum Dışişleri Bakanı Christodoulides: Muhtemelen müzakerelerin en kritik döneminde bulunuyoruz

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin en kritik döneminde bulunduğumuz görüşünü ifade etti.

Müteveffa Başpiskopos Makarios’un vefatının yıldönümü dolayısıyla Cikko Manastırı’nda düzenlenen tören sırasında konuşan Bakan, Nikos Anastasiades’in, BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile geçen hafta yaptığı görüşme sırasında da Kıbrıs Rum tarafının Temmuz 2017’de Crans-Montana’da yapılan konferansın kaldığı noktadan müzakerelere devam edilmesi için hazır olduğunu belirttiğini kaydetti.

Diğer tarafın da aynı kararlık ve benzer samimiyetle müzakerelere katılması ve tüm Kıbrıslıların normal bir ülkeye sahip olması amacıyla BM Genel Sekreteri’nin sunduğu çerçeve temelinde ilerleme sağlanması durumunda “o zaman, evet, yarım yüzyıl için Kıbrıs Helenizm’inin yaşadığı maceranın olumlu sonuçlanacağını diyebiliriz” şeklinde konuşan Bakan, Kıbrıs hükümetinin mevcut kabul edilmez durumun sona erdirilmesi amacıyla tüm gerekenleri yapmakta kararlı olduğuna işaret etti.

Bakan, devamla, Nikos Anastasiades’in söz konusu tarihi görevinin bilincine sahip olarak istikrarlı, iyi niyetle, kararlık ve sorumlulukla, Avrupa’da yalnız Kıbrıs’ta yaşanan bu durumu ve kabul edilmez statükonun sona erdirilmesi amacıyla mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Söz konusu tehlikeli duruma kesin bir şekilde ve yakın zamanda hal çaresi bulunması gerektiğine işaret eden Kıbrıslı Bakan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, adada barışın sağlanması ve işgalin son erdirilmesinden başka bir seçenek olmadığını belirtti.

Kıbrıs hükümetinin Crans-Montana’daki müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlamasını hedeflendiğini ifade eden Bakan, yeni nesillere; işgal orduları olmadan, yeniden birleşmiş çağdaş ve Avrupalı bir vatan teslim etmenin önemine işaret etti.