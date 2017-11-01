Rum Dışişleri Bakanı: Boge değişikliği 3. Viyana Anlaşmasının tüm mahsurlar için geçerli olmasını öngörüyor

Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Alman Avrupa Parlamentosu Milletvekili Reimer Boge’nin son olarak önerdiği değişiklikler, 3. Viyana Antlaşmasının, Ortodoks olsun Maronit olsun, tüm mahsurlar için uygulanmasını ve ait olduğu toplumdan bağısız olarak, hiç ayrım yapmadan, tüm mahsurların yeniden yerleşimini öngördüğünü söyledi.

Salı günü Cumhurbaşkanlığı Sarayında Boge’nin olağanüstü katkısından dolayı Cumhurbaşkanı tarafından madalyayla ödüllendirilmesinden sonra yaptığı açıklamada Kasoulides, bu değişikliklerde kötü bir şey görmediğini ve bunları tamamen desteklediğini dile getirdi.

“Kıbrıs dışında olduğum için ve ben konuşmalarımı Avrupa Milletvekilleri Mavrides ve Papadakis’ in söylediklerini bilmeden yaptığım için, gerçek olaylara değinmek istiyorum. Her şeyden önce benim katılımım, Sayın Boge’nin Eylül başında ofisime gelmesi ve mahsurlarla ilgili konularda değişiklikler yapılmasına ve köylerine yeniden yerleşmelerine yardımcı olma niyetinde olduğunu açıklamasıyla başladı”.

Dışişleri Bakanı, Ortodoks mahsurların da Karpaz’a geri dönme ve yerleşme hakları olduğunu ve cesur bazı genç çiftlerin bunu yaptığını söyledi.

“Aynı şey tüm Maronit mahsurlar için de geçerlidir ve on yıldır Kormakitis köyüne yeniden yerleşme hakkına sahiptirler. Bugün, Maronitlerin başka iki köye daha, şu an işgal askeri karargâhları olarak kullanılan Ayia Marina ve Asomatos köylerine yeniden yerleşimleri tartışılmaktadır.

Boge Değişikliklerinin kendi onayıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili bütçenin aslında Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için koşulların desteklenmesini amaçladığını vurguladı. Aynı zamanda, Kayıp Kişileri Araştırma Komitesine de desteğin devamı ve desteklenmesine de değinildiğini açıkladı.

3. Viyana Anlaşmasında, tüm Maronitlerin ve mahsurların yeniden yerleşimiyle ilgili değişikliği İngilizce olarak okuyan Bakan, 3. Viyana Antlaşmasının, Ortodoks olsun Maronit olsun tüm mahsurlar için uygulanması ve köylerine yeniden yerleşmelerini öngördüğünü ve bunun kötü bir şey olarak görmediğini ve desteklediğini vurguladı.

Kasoulides buna karşı oy kullananların amacının “yeniden yerleşimle” ilgili kelime oyunu olduğunu, koşulların uygun olması durumunda, yani askeri karargâhların köyden ayrılmasıyla, yeniden yerleşime karşı olmadığını, yapılan değişikliklere kendisinin herhangi bir katılımı olmadığını sadece bu değişiklikleri kayıt altına alan Bakanlığının diplomatlarının onay verdiğine açıklık getirdi.

Bazı Avrupa Milletvekillerinin çekimser kaldıkları bazılarının ise durumu bilmedikleri için veya işbirliği konusunda yanlış anlaşmadan dolayı onayladıkları konusunda düşünceleri sorulan Bakan, Milletvekili Lefteris Christoforu’nun kendisine, sözlü bir değişiklik yapılmasını bekledikleri ama bunun yapılmamasından dolayı o an ne yapacaklarını bilemediklerini ve çekimser kaldıklarını söylediğini açıkladı.

“Sol parti milletvekilleriyle konuşmadım, bilmiyorum. Ama Maronit toplumunun Kıbrıs Rum toplumunun ayırılamaz bir parçası olduğunu biliyorum ve onların takdirine göre, Kıbrıs Rum toplumuna yaptığımız muameleyle onları da aynı tutuyoruz” dedi.

Kha