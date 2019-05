Rum Dışişleri Bakanı AB dışişleri bakanlarına Türkiye’nin MEB’deki faaliyetlerini anlatacak

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, AB dışişleri bakanlarına Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki kışkırtıcı faaliyetlerini anlatacağı