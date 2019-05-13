Rum Dışişleri Bakanı AB dışişleri bakanlarına Türkiye’nin MEB’deki faaliyetlerini anlatacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, AB dışişleri bakanlarına Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki kışkırtıcı faaliyetlerini anlatacağı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısına katılmak üzere pazar günü Brüksel’e gitti.

Ankara 3 Eylül’e kadar Kıbrıs açıklarında sondaja başlayacağına ilişkin bir NAVTEX yayınlamıştı. Türk sondaj gemisi ‘Fatih’, 3 gemi eşliğinde Türk kıyılarına 83 deniz mili uzaklıkta, Akama yarımadasının neredeyse 40 deniz mili batısına konuşlandı. Bölge Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor, Kıbrıs Cumhuriyeti karasularında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasında, Christodoulides ve Avrupa Birliği’ndeki mevkidaşlarının, Venezuela, İran’ın nükleer programı, Libya’daki gelişmeler ve Sahel’deki durumu ela alacakları belirtildi.

Christodoulides ayrıca AB dışişleri bakanları ve altı Doğu Ortaklığı ülkelerinden (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna) Doğu Ortaklığı (EaP) bakanlar toplantısına da katılacak.

Kha