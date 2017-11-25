Rum Büyükelçi Korniliu: “BM Genel Sekreteri bilerek sorumluluk yüklemedi”

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunda taraflara sorumluluk yüklememesinin bilinçli yapılan bir eylem olduğunu iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun bir internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kıbrıs sorununa değindiğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çözüm sürecinin devamı olasılığını düşünerek, Crans – Montana’daki başarısızlığın sorumluluğunu herhangi bir tarafa bilinçli olarak yüklemediğini söylediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin, taraflar hazır oldukları ve istedikleri zaman, iyi niyet misyonunu devam ettirmeye hazır olduğunu söylemesinin önemine dikkat çeken Korniliu, Kıbrıs Rum tarafının “Guterres parametreleri” çerçevesinde müzakerelere başlamaya hazır olduğu iddiasını da yineledi.

Kıbrıs Postası-Tak