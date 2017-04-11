Rum basını: Müzakereler soğuk ortamda başlıyor

Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti ile ilgili kararı nedeniyle yaşanan gerilimin ardından liderler yarın yeniden bir araya geliyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin yeni dönemde köprü kurucu fikirler sunması beklenirken Rum tarafının Eide’nin bu rolünü “Güvenlik ve Garantiler” başlıklarının ilerlemesi için kabul ettiği haber verildi.

Politis, “Eide, 6 Yakıcı Konuda Köprü Kurucu… BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Hakem Değil, Arabulucu… Anlaşmazlıkların Üzerine Köprü Kuracak Sözlü Öneriler” başlıklı manşet haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Espen Barth Eide’nin, iki taraf arasındaki mesafenin üzerine köprü kuracak sözlü öneriler ortaya koyarak, daha aktif rol oynamasını kabul ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum tarafı, Eide’nin bu yeni rolünü, “Güvenlik ve Garantiler” konularındaki görüşmelerin ilerlemesi ve bu konudaki eğiliminin Kıbrıs Türk tarafına iletilmesi için kabul etti. Eide, mekik diplomasisiyle, bu konuda Türkiye ve Yunanistan arasındaki mesafeyi de kapatmaya çalışacak.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan kaynaklar, Rum tarafını meşgul eden konulardan olan “Mülkiyet” ve “Toprak” başlıklarında Kıbrıs Türk tarafıyla, BM’nin arabuluculuğu olmadan, anlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Kaynaklar, aynı şeyin, Eide’nin yaratıcı rol almasını ihtimal dışı bırakmaksızın, Türk tarafının daha çok ilgilendiren “Yönetim”, “Federal Kıbrıs’ta kalacak Yunan vatandaşlarına eşit orandaki Türk vatandaşları için 4 özgürlüğün uygulanması” ve “çözümün hemen ardından Kıbrıslı Türkler arasında kargaşaya neden olunmaması” konularının da geçerli olduğuna işaret ediyor.

“Akıncı ve Anastasiadis arasında soğukluk var”

Fileleftheros, “Soğuk Ortamda Randevu… Müzakereler Paket Şeklinde Beş Başlıkla Yarın Başlıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde “müzakere masasını terk ettiğini” öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, DİSİ’nin okullarda kutlanacak yıldönümlerini belirleme yetkisini meclisten Eğitim Bakanlığı’na devreden yasa önerisinin onaylanmasının ardından masaya geri dönmekte olduğunu yazdı.

Gazete, müzakerelerin kesilmesinden bugüne kadar cereyan edenler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında soğukluk bulunduğunu yazdı. Haberde, Akıncı’nın dünkü açıklamasını okurlarına “Mustafa Akıncı Kışkırtarak Dönüyor… Kıbrıs Türk Tarafından Tek Yanlı Adımlar Beklenmemesi Gerektiğini Söyledi” başlığıyla aktardı.

BM’nin, müzakereler başladığında “Yönetim”, “Mülkiyet”, “Ekonomi”, “AB” ve “Toprak” başlıklarının paket şeklinde görüşülmesine çalışacağını; “Güvenlik” başlığının en sona, uluslararası konferans çerçevesine bırakılacağını yazan gazete, bu şekilde prosedürün haziran sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin “prosedürü canlı tutmak için boşlukları doldurmak ve anlaşmazlıkları aşmak maksadıyla köprü kurucu fikirler sunmasının beklendiğine işaret etti.

Simerini, “Gerilim Tehdidiyle Prömiyer… Akıncı, Müzakereler Tekrar Başlamadan Tehdit Ediyor… Sondajlar Haziran’da, Kıbrıs Sorunu Çözülmeden Başlarsa, Gerilim Olacak Diyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamasından satırbaşlarına yer verdi.

“Hakemlik konusu gündeme gelirse, kabul etmeyiz”

Habere göre, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis dün BM tarafından müzakereleri kolaylaştıracak fikirler sunulmasının yeni bir şey olmadığını, bu fikirlerin bağlayıcılığı olmadığını, bu prosedürün de hiçbir şekilde hakemlik demek olmadığını söyledi.

Müzakerelerde neyin gündeme getirileceği, ne üzerinde uzlaşılacağı konularının tamamen iki lidere ait olduğunu söyleyen Hristodulidis “Genel Sekreter, böyle bir hakemlik rolü istemediğini açıkça söyledi ancak bizim tarafın tutumunu da açıkça vurgulamak isterim. Böyle bir konu gündeme getirilirse kabul edemeyiz” ifadesini kullandı.

Washington, AB’den Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele istedi

Gazete, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türk vatandaşlarına dört özgürlük tanınması konusunda Washington’un da Londra ve Brüksel’le birlikte hareket ediyor göründüğünü yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Jonathan Koen’in AB’ye Kıbrıs’taki Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusunu ilettiğine de dikkat çekildi.

Habere göre, Rum Sözcü Hristodulidis, “Bu tartışma konusu değildir, görüşülebilecek bir konu değildir. AB’yi ve Türkiye’yi ilgilendiren bir konudur ve bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerini meşgul edemez” dedi.

Rum iç cephesinde Cuma’dan kalma yakıcı ortam sürüyor

Öte yandan, Rum iç cephesinde, Cuma günkü Meclis Genel Kurulu’ndan kalma yakıcı ortamın hakimiyetini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Siyasi partilerin, gerek DİSİ’nin yasa önerisiyle ilgili tutumlarını, gerek Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunda birbirlerine yönelik ağır eleştiri ve suçlamalarını dün de sürdürdüklerine dikkat çekildi.

Habere göre, DİSİ, Basın Sözcüsü Nikos Tornaridis aracılığıyla, “Kıbrıs’ın kurtulması ve yeniden birleşmesinin tek yolu müzakeredir. Bu milli hedefimizdir. Bu hedefe, vatansever gerçekçilikle hizmet edeceğiz” vurgusunu yaptı.

Tornaridis, Rum tarafında bazılarının son zamanlarda, halkı bölen yakıcı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekerek, “Buna devam etmeyeceklerini umuyor ve diliyorum çünkü maalesef istemeyerek, güya savunmak istedikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ni her gün erozyona uğratarak zarar veriyorlar” dedi.

AKEL Genel Sekreter Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun özlü meselelerinde özlü müzakere yapılması gerektiğini belirtti. Kiprianu, müzakerelerin Cenevre’den çok önce bloke olduğuna dikkat çekerek, “iki taraf, prosedürün ilerlemesi için gerekli şartları yaratmadan aynı tezleri tekrar etti. Özgür ve samimi bir görüş alış verişi olmasını ve müzakereleri özlü hale getirecek yöntem bulunmaya çalışılmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “Türkiye, ‘Akıncı Yasasına’, MEB’imizi bağlayarak ve Baf açıklarında gerçek mermilerle tatbikat yaparak teşekkür etti. Artık herkesin, sürekli tavizler ve cömert sunumlarla, halkımızın ulusal açıdan aşağılanmasıyla başarabileceğimiz tek şeyin Türk uzlaşmazlığını cesaretlendirmek olduğunu anlaması gerek. Bugün Kıbrıs sorununda yeni stratejiye tam da bu nedenle çok daha fazla ihtiyaç var” dedi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, taktik değiştirme zamanı olduğu görüşünü ortaya koyarak şunları söyledi: “Sınırsız tavizler, özlü taleplerden ve haklı isteklerden kaçınılması ve işgalci Türkiye’nin ve onun işgal bölgelerindeki temsilcisinin tercihlerinin kabul edilmesiyle Kıbrıs sorununa demokratik ve sürdürülebilir çözüm bulunması söz konusu değildir. Aksi taktirde Kıbrıs Cumhuriyeti dağılmaya sürüklenecektir.

Başkan Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların çıkarlarını güvenceye alamıyor.”

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği yayımladığı açıklamada, “Müzakereler yeniden başladığında bizi iyimser kılacak bir çerçeve konulmasını bekliyoruz. Maalesef Akıncı ve Türkiye’nin süregelen tahrikkar tavrı, DİSİ ve AKEL’in meclis kararıyla verdiği ‘hediye’ ve 4 özgürlüğün birinci gündem maddesi olmasıyla müzakere masasına dönülmesi beklenti çıtasını düşük tutuyor” ifadesini kullandı.

Alithia haberi “Müzakerelerin Başlamasından Hemen Önce… Kıbrıslı Türk Lider, Rum Tarafının Sıfır Asker ve Sıfır Garanti Talebine Gerçekçi Değil Nitelemesi Yaptı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Enerji Planlarıyla İlgili Mesajlar Da Verdi. DİSİ, Vatansever Gerçekçilik İstiyor, Retçi Cephe Partileri Kötümser” başlık ve spotlarıyla aktardı.

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