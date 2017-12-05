Rum basını…Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve Avrupa-Türkiye ilişkileri Erdoğan’ın Yunanisan ziyaretinin gündeminde yer alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Aralık tarihlerinde Yunanistan’a resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret, siyasi ve diplomatik açıdan büyük önem taşıyor. Erdoğan 65 yıldan bu yana Yunanistan’ı ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile görüşecek. Görüşmeler ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, mülteci krizi, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Ege’de Yunan hava sahasının ihlali üzerinde yoğunlaşacak.

Erdoğan’ın resmi Yunanistan program henüz açıklanmadı. Kıbrıs Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, Erdoğan’ın Trakya’yı da ziyaret etmesi bekleniyor ancak ziyaretinin içeriği hala karşılıklı görüşülüyor.

Kıbrıs sorunu konusunda Atina’nın, Yunanistan’da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in son resmi ziyaretinde görüş birliğine varıldığı gibi, Kıbrıs Sorunu üzerinde bir Uluslararası Zirve’nin ayrıntılı hazırlıkları konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Atina bu ziyarette Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine desteği için geçmişte olduğu gibi bu ülkenin uluslararası hukuk ilkelerine saygı göstermesini, Kıbrıs’a ve tüm diğer AB üyesi ülkelere yükümlülüklerini yerine getirme koşullarında kesin istekliliğini ifade edecek.

KHA kaynaklarına göre iki ülkenin uzmanları, Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında imzalanması beklenen ikili anlaşmaların metinlerini hazırladılar. Anlaşmalar arasında, Selanik ve İzmir arasında bir kıyı şeridi oluşturulması, Selanik ve İstanbul’u birbirine bağlayacak bir tren demiryolu altyapısı inşası ve Kipoi ile İpsala gümrük kapıları arasında sınır ötesi köprüsü inşası bulunuyor.