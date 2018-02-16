Rum basını…Erdoğan’ın bir sonraki hareketi için 22 Şubat bekleniyor!

İtalya’nın ve Rum yönetiminin diplomatik çabalarına ve Brüksel’in desteğine rağmen, Türkiye Navteks’i iptal etmedi ve Eroğdan’ın bir sonraki hareketini görmek için Navteks’in sona ereceği 22 Şubat’ı beklendiği bildirildi

TC Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin dün İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ile görüşmesi ve Pinotti’nin, ENI hesabına sondaj yapan Saipem 12000’in 3’üncü parsele girişinin engellenmesi konusunda Türkiye ile ortak kabul görecek bir çözüme yaklaşıldığı açıklaması Rum basınında yer buldu.

Rum gazeteleri, İtalya’nın ve Rum yönetiminin diplomatik çabalarına ve Brüksel’in desteğine rağmen, Türkiye’nin Navteks’ini iptal etmediği ve herkesin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğdan’ın bir sonraki hareketini görmek için Navteks’in sona ereceği 22 Şubat’ı beklediği haberlerini manşete çekti

Alihtia “Erdoğan Bir İnç Bile Geri Adım Atmıyor… Türk Cumhurbaşkanı’ndan Güç Gösterisi” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten destek beklediği ancak Guterres’in neredeyse “Doğu Akdeniz’de gerilim olmasıyla ilgilenmediğini” söylemesinden duyduğu hoşnutsuzluğu da gizlemediğini hatırlattı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın, Anastasiadis’in talebi ile dün gerçekleşen görüşmeleri sırasında tarafsızlık sergilediğine ve Rum tarafının “endişelerini anladığını” söylemekle yetindiğine dikkat çekti.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Spehar’ın tutumundan duyulan hayal kırıklığını “açıklamaların, beyanatların kendi ağırlığı olduğunu kabul ediyoruz ancak biz meselenin özüne odaklanıyoruz. Meselenin özü de, yürütülmekte olan diplomatik çalışmalar aracılığıyla hedefe varıldığını görmektir. Hedef, geminin hedefine ulaşması ve sondaj çalışmalarına başlamasıdır” sözüyle dile getirdi.

Türkiye’nin, süresi 22 Şubat’ta dolacak Navteks’ini uzatması halinde Rum yönetiminin ne yapacağı sorulan Hristodulidis “çok senaryo olmasına rağmen şimdi bunları konuşmalarının doğru olmadığını” söyledi; “Oluşan durumu yönetmeye hazırız. Alternatif düşünceler var. Alternatif senaryolar var. Kıbrıs Cumhuriyeti, şekillenecek duruma göre hareket edecek” dedi.

Gazete bu noktada, diplomatik çabalara rağmen, Türkiye’nin yeni bir Navteks yayınlayarak ENI’nin 3’üncü parseldeki “Supya” hedefindeki çalışmasını engellemesi halinde Rum yönetiminin zor durumda kalacağına dikkat çekti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’yi “rekabet çılgınlığı” yaratmaya çalışmakla suçladığı ve Rum yönetiminin bu rekabet çılgınlığına girmeyeceğini söyleyerek “ülkemizin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmeli” dediği de kaydedildi.

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Haravgi “ İtalya-Türkiye Ortak Kabul Görecek Çözüm Arıyor”

Politis “Türkiye’den Sessizlik… İhtilaf Konusu Navteks İle Ne Yapacağını Kimse Bilmiyor… Gerilimi Düşürmek İçin Türk Yetkililerle Görüşülse de Kimse, Türk Hükümetinin Bir Sonraki Adımı Hakkında Net Görüntü Elde Edemedi” başlıklarını kullandı.

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