Rum Basını…Enosisin okullarda kutlanması kararı bir “gaf”

Güney Kıbrıs’ın en çok satan gazetesi Politis, enosisin okullarda kutlanması kararının bir “gaf” olduğunu yazdı.

Siyasi korkaklık başlıklı makalede, Anastasiadis’in sorumluluklarını üstlenmek, aynı zamanda müzakere etmekte olduğu çözümü savunmak ve koşullara göre hareket etmek yerine, alışılageldik yöntemi izlemeyi tercih ettiği ifade edildi.

Enosis’in okullarda kutlanması kararının bir gaf olduğunu yazan Politis, bu tür siyasi gafların genellikle “cezası çekilir” görüşüne yer verdi.

Makalede, “Alakasız bir zamanda, müzakereler başarısızlığa uğramadan ve Meclis Enosis Plebisiti ile ilgili gafa imza atmadan önce, DİSİ Başkanı’nın, Kıbrıslı Rumları olası bir referandumda anlaşmaya onay vermeye ikna etmenin, Kıbrıslı Türk liderle anlaşmaya varmaktan çok daha zor olacağını söylediği işitilmişti.

DİSİ’den başka bir kurmay, yine alakasız bir zamanda, Kıbrıslı Türklerle hiçbir zaman bir arada yaşama deneyimi olmayan Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun, devleti Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya karar vermeye çağrılacağını ifade etmişti. Söz konusu DİSİ kurmayı ‘halkı tamamen bilinmez bir şeyi onaylamaya çağıracağız. Bu nedenle anlaşma, çözümün içeriğindeki ideolojik yaklaşımdan ziyade çoğunluğun çıkarına olmalıdır’ demişti. Bu tür görüşler öyle boş yere ifade edilmez, mutlaka arkasında, Kıbrıslı Rumlar arasında çözüme yönelik atmosferin olumsuz olduğunu ortaya koyan bir araştırma vardır.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Anastasiadis, liderliğinin sorumluluklarını üstlenmek, aynı zamanda müzakere etmekte olduğu çözümü savunmak ve koşullara göre hareket etmek yerine, alışılageldik yöntemi izlemeyi tercih etti. Bu tür siyasi durumların bir adı vardır ve genellikle de cezası çekilir” denildi.

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