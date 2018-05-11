Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Mavridis, Ercan’ı gündeme getirdi

Mavridis, Avrupa Komisyonu’nun, Rumların ileri sürdüğü “Lefkoşa FIR” hattındaki uçuşların güvenliğinde var olan tehlikeleri gündeme getiren Türkiye raporu nedeniyle, havacılık alanındaki Türkiye’nin ileri sürülen “müdahalelerinin” siyasi olarak göğüslenmesini istedi.

Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis, Avrupa Komisyonu’nun, Rumların ileri sürdüğü “Lefkoşa FIR” hattındaki uçuşların güvenliğinde var olan tehlikeleri gündeme getiren Türkiye raporu nedeniyle, havacılık alanındaki Türkiye’nin ileri sürülen “müdahalelerinin” siyasi olarak göğüslenmesini istedi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis’in, Avrupa Komisyonu’nun raporunda ciddi eksikliklerin bulunduğunu, “uluslararası ve Avrupa yasalarını, kurallarını ihlal eden, tehlikeler yaratan, Ercan Havalimanı’nın devrede olması da dahil olmak üzere, Türk faaliyetleri konusunda herhangi bir ifadenin bulunmadığını” savunduğunu yazdı.

Habere göre Mavridis, herkesin, var olan ciddi tehlikeleri bildiğini ancak uluslararası ve Avrupa örgütü tarafından bunun göğüslenmesine yönelik herhangi bir faaliyetin yapılmadığını ileri sürdü.

Mavridis maalesef hükümetin de bu konuda herhangi bir özlü faaliyette bulunmadığına dikkati çekti.

BM’ye periyodik olarak gönderilen protesto mektubunun yeterli olmadığını ifade eden Mavridis, uluslararası ve Avrupa örgütlerine yönelik müdahalelerle tutarlı bir politikaya gereksinim olduğunu belirtti.

Mavridis “Lefkoşa FIR” hattının güvenliği konusunda endişe duyan ve karşılıklı çıkara sahip ülkelerin örgütleriyle işbirliğine gidilmesi ve konunun Avrupa Parlamentosu Taşımacılık Komitesi’nde gündeme getirilmesi önerisinde de bulundu.

Tak-Gündem Kıbrıs