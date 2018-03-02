Rum Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Türkiye’yi şikayet etti

Rum AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Neoklis Silikiotis, Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda yaptıkları konuşmalarda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) eylemlerini şikayet etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Neoklis Silikiotis’in AP oturumunda yaptıkları konuşmalarda Türkiye’yi şikayet ettiklerini yazdı.

Habere göre, Hristoforu ve Silikiotis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini savaş gemileriyle engellediğini ve uluslar arası hukuku çiğnediğini iddia ederek, AP’dan daha etkin girişimler talep etti.

Tak-KP