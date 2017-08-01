Reuters: Almanya AB’den Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarını askıya almasını istiyor

Reuters haber ajansı, Almanya’nın Avrupa Komisyonu’ndan, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarını askıya almasını istediğini bildirdi.

Haber ajansının ulaştığını kaydettiği taslak metinde, Gümrük Birliği’nin güncellemesi çalışmalarının Ankara’ya “yanlış mesaj” göndereceği belirtiliyor.

Metinde ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan, “hukukun üstünlüğüne saygı duyması” için Türkiye’ye ekonomik baskı yapması da isteniyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı. Almanya ise AB’nin en büyük üyesi.

Alman makamların kaleme aldığı metinde Türkiye’ye verilen katılım öncesi yardımda, demokrasi ve hukukun desteklemesinin hedef alınması talep ediliyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye mali yardımı durdurmayı gündemine alması gerektiği belirtiliyor.

Metinde, “Komisyon’dan Türkiye’ye yaptığı katılım öncesi yardımları daha anlamlı yöne kaydırmasını bekliyor” ifadesi kullanılıyor.

Türkiye ile Almanya’nın bir süredir yaşadığı diplomatik gerginlik, Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in Türkiye’de tutuklanmasıyla daha da artmıştı.

Gabriel, ‘İlişkilere böyle devam edemeyiz’ demişti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Steudtner’in tutuklanmasının ardından “İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara’daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak” demişti.

Gabriel’in açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Bu açıklamaların yaklaşmakta olan Almanya seçimlerine yönelik iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz” diye konuşmuştu.

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Almanya’dan AB’ye: Türkiye’ye ekonomik baskıyı artırın

Alman Hükümeti AB’ye, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıyı artırmasını talep ettiği bir belge iletti.

Reuters’in haberine göre, Alman Hükümeti Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için Avrupa Birliği’ne, ülkeye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede AB’den, Türkiye’ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.

Belgede ayrıca “AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için görüşmeler düzenlenmesinin güncel gelişmeler ışığında Türkiye’ye yanlış bir mesaj vereceğine” de dikkat çekildiği bilgisi verildi. Bu nedenle de AB ülkelerinin şu anda AB Komisyonu’na bu konuda vekalet vermekten uzak durması gerektiği uyarısının yapıldığı aktarıldı.

“Yardımlar sivil toplum yararına olmalı”

Belgede, şu anda AB’den Türkiye’ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın daha güçlü bir biçimde demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili normların devamını sağlamak için şekillendirilmeleri gerektiği ifade edildiği belirtildi. Alman Hükümeti’nin AB’den talebinde “Yaptığımız yardımlar doğrudan sivil toplumun yararına olmalı” ifadesine yer verildiğine dikkat çekildi.

Belgenin, Avrupalı yetkililerle birlikte AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’a iletildiği bilgisi verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya’nın ilk etapta Türkiye’ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı. Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirilmesi, Alman vatandaşlarına Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirilmesi ve Türkiye’ye yönelik AB’nin mali yardımlarının gözden geçirilmesi Gabriel’in bahsettiği adımları oluşturuyordu.

Dw-Reuters

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40775339