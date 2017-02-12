DISİ İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri Rena Hoplaru: Ada bölünmüş kalmaya devam ederse hepimizin zararına

Rena Hoplaru: Zaman geçtikçe, ada böyle bölünmüş halde kalmaya devam ettikçe hepimizin zararlı çıkacağını düşünürüm. Geçmiş, gelecek bütün nesillerin geleceğine çöküyor. Hepimiz birlikte devamlı dürüstlük ve istekle adamıza güvenli bir gelecek sağlamak icin çalışmalıyız.

DISİ İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri ve Siyasi Büro üyesi Rena Hoplaru Voice of the Island’a konuştu. Hoplaru, iki toplum için çok önemli mesajlar verdi. İşte röportajın

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voiceoftheisland.com/blog/2017/02/10/rena-hoplaru-ada-bolunmus-kalmaya-devam-ederse-hepimizin-zararina/