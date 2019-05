Raoul Vaneigem:Damarlardaki radikallik (fransızca)

Vaneigem, la radicalité dans les veines

Dans un livre au style insurrectionnel, l’ex-situationniste appelle à inventer une nouvelle société humaine qui ne repose plus sur l’exploitation de l’homme et de la nature, mais qui soit fondée sur une autogestion généralisée. Utopique ou émancipateur ?

Dans le contexte social trouble que traverse la France – manifestations des Gilets jaunes, actions violentes des Black Blocs, victoire du Rassemblement National à l’élection européenne – Raoul Vaneigem publie Appel à la vie contre la tyrannie étatique et marchande(Ed. Libertalia). Un essai politique qui résonne avec les défis du temps présent. Comme l’annonce son premier chapitre, « nous sommes dans l’œil du cyclone d’une civilisation en pleine mutation ». Dans un style insurrectionnel inimitable, Raoul Vaneigem marque sa fidélité au projet révolutionnaire situationniste qui consiste à « créer des situations qui empêchent tout retour en arrière ».

Qui est ce penseur secret vivant dans la campagne française au cœur de l’Yonne ? Depuis plus de soixante ans, refusant tout compromis avec le pouvoir en place, Raoul Vaneigem vit éloigné du monde médiatique. Né à Lessines en Belgique en 1934, marqué par les luttes ouvrières qui ponctuent sa jeunesse, il développe un amour de la liberté et une conception festive de l’existence. Sa trajectoire intellectuelle le conduit à rencontrer le philosophe Henri Lefebvre, auteur d’une Critique de la vie quotidienne(1947), qui le met en relation avec Guy Debord, fondateur de l’Internationale situationniste (IS), dont les thèses allaient profondément influencer les événements de mai 68. Membre de 1961 à 1970 de l’IS, Raoul Vaneigem est l’auteur du célèbre Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations(Gallimard, 1967), un ouvrage qui assure une critique de la société spectaculaire marchande. Penseur de gauche et libertaire, il n’a pourtant jamais cautionné la gauche totalitariste Stalinienne, Maoïste, ou Castriste ; il l’a même critiquée. Une position inacceptable pour les intellectuels de l’époque, tels que Sartre et Aragon. Fidèle à son idéal libertaire, Raoul Vaneigem n’aura de cesse de dénoncer la radicalité trahie de mai 68 et les manquements à l’esprit révolutionnaire. Avec le recul de l’Histoire, il n’est pas exagéré de soutenir que Raoul Vaneigem est un homme qui ne sait pas trompé sur son temps. Ce qui lui confère une certaine crédibilité que nombre de penseurs professionnels ne peuvent revendiquer.

