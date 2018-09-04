Ram Nath Kovind Güney Kıbrıs’ta:Hindistan Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunmakta olan Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini söyledi.

Yetkili, Başkanlık Sarayında Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunarak, Kıbrıs ve Hindistan’ın özel dost ve tarihi ilişkiler paylaştıklarını ve adaya yaptığı ziyaretinin özellikle finans ve ekonomi alanlarında ikili ilişkilerin güçlenmesi ve geliştirilmesini hedeflendiğini belirtti.

Anastasiades ise, iki ülke arasında imzalanan bir dizi mutabakat zaptına atıfta bulunarak, Kıbrıs ve Hindistan arasında mali soruşturma (financial intelligence) ve çevre ile ilgili mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, devamla, konuk yetkili ile yapılan görüşme sırasında ayrıca, iki ülkenin uluslararası düzeyde diplomatik işbirliğinin güçlenmesi amacıyla atılacak adımların da ele alındığını söyledi.

Anastasiades, Kovind’iye Hindistan’ın ilkeler temelinde Kıbrıs sorunuyla ilgili izlediği politika için teşekkürlerini iletti.

Anastasiades ve Kovind arasında yapılan baş başa görüşmenin ardından iki ülkenin heyetleri resmi görüşmelerde bulundu ve görüşmeler sırasında iki ülke arasında mali soruşturma ve Çevre ile ilgili alanlarda iki mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Nikos Anastasiades, Kıbrıs ve Hindistan arasında uzun zamandan beri dostça ilişkiler bulunduğunu ifade ederek “askıda bulunan işbirliği anlaşmalarının uygulanması ekonomi, ticari denizcilik, yatırımlar ve turizm alanları dâhil yeni işbirliği anlaşmalarının tamamlanması amacıyla bakanlardan oluşan bir denetim komitesinin oluşturulmasına karar verdik” dedi.

Anastasiades, Nisan 2017’de Hindistan’a yaptığı resmi ziyareti sırasında iki ülken arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları ile bugün (Pazartesi günü) imzalanan mutabakat zaptları “iki hükümetin ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kararlığını ispat ediyor” diye vurguladı.

Konuk yetkiliye yapılan görüşmeye de değinen Nikos Anastasiades, görüşme sırasında BM’de reform konusunun da ele alındığını ve BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında oynadığı yapıcı rolüne devam etmesinin önemine işaret etti.

Hem Anastasiades hem de Hindistan Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletlerin teröre karşı uluslararası bir işbirliğinin sağlanması amacıyla çerçevenin güçlendirilmesi için bir mutabakatın hazırlanması konusunda desteklerini ifade ettiler.

Anastasiades, konuk yetkili ile Hindistan ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlenmesi konusu üzerine de görüş teatisinde bulunduklarını da söyledi.

Kıbrıs sorununa değinen Nikos Anastasiades, Hindistan Cumhurbaşkanı’nı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve yeni bir müzakere sürecinin başlaması olasılığı üzerinde bilgilendirdiğini ifade ederek şahsen kendisi Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk, BM kararları ve AB ilkeleri temelinde yaşayabilir ve çalışabilir bir çözümün bulunmasına tam taahhüdünü ifade etti.

Hindistan hükümetinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması çalışmalarına gösterdiği destek için teşekkürlerini ifade eden Anastasiades, Hindistan’ın BM Barış Gücü misyonuna katılmasından dolayı da teşekkür etti.

Konuk Cumhurbaşkanı, Anastasiades’e “sıcak misafirperverlik” için teşekkür ederek iki ülkenin ortak tarihi ve beklentileri paylaştığını iki ülkenin bağımsız, kalkınma ve refah için yapılan çalışmalarda birbirini desteklediğini söyledi.

Yetkili, Başpiskopos Makarios ve Mahatma Gandhi arasında sağlanan dost ilişkilerine de değindi ve ülkesinin Makarios’a büyük saygı duyduğunu belirtti.

Anastasiades ile yaptığı görüşme hakkında Kovind, görüşme sırasında uzun zamandan beri sağlanan mükemmel ilişkilerinin daha geliştirilmesi konusunda atılacak adımların ele alındığını söyledi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini vurguladı.

Kıbrıs ve Hindistan arasında ekonomik alandaki işbirliğinin güçlenmesi konusunun da ele alındığını ifade eden yetkili, ülkesinin dünyada en gelişen ekonomi olma çabaları hakkında konuştu ve 2018 yılının son çeyreğinde büyümenin % 8,2 oranına ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kovind, Kıbrıs’ın ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olması için başvurusunu desteklediği için teşekkür ederek Hindistan’dan adaya gelen turistler ve adada eğitim gören Hintli öğrencilerin sayısı hakkında konuştu.

Yetkili, iki ülkenin uluslararası forumlarda da işbirliğinde bulunduklarını belirtti.

————

Hindistan Cumhurbaşkanı: Hindistan ve Kıbrıs arasındaki ortak değerler ve ilişkilere değindi

Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in huzurunda, Temsilciler Meclisinde yaptığı özel konuşmada, Kıbrıs ile Hindistan arasında var olan değerler ve yakın ilişkilerden söz etti.

Kovind ayrıca Hindistan’ın iş, vergi ve teknoloji alanlarında kaydettiği geniş kalkınmaya değinerek Kıbrıslıları ülkesine yatırım yapmaya çağırdı ve “Hindistan iş için sınırlarını açtı. Kıbrıs için açıktır. Hemen geliniz” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda ise, “çok eskilere dayanıyor. Aramızdaki ilişkiler çok derin ve çeşitli düzeylerdedir. Eski kültürler insanlara öncelik veriyor” diyen konuk Cumhurbaşkanı, iki ülke halkaları arasındaki sıkı ilişkilere de değinerek ekonomik ve ticari bağların, eğitim ve ruhsal bağlantıların ve yapıcı ikili bir iş birliğinin insani ilişkiler aracılığıyla oluştuğunu vurguladı.

Hindistan Cumhurbaşkanı her iki ülkenin de barışa, güvenliğe ve egemenliğe olan bağlılığını dile getirdi ve çok taraflı seviyede ve uluslararası konularda iki ülkenin de aynı tarafta olduğunu, Kıbrıs ile Hindistan’ın çok az konuda görüş ayrılığı sergilediğini belirtti.

Mahatma Gandhi ve Başpiskopos Makarios’a da atıfta bulunan Kovind, böyle kişiliklerin bir tek ülkeye ait olmadığının ama tam tersine insani mirasın bir parçasını oluşturduklarının altını çizdi.

Kovind, ülke cumhurbaşkanlarının arka arkaya karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmelerinin alışagelmiş bir diplomasi olmadığını, bunun iki ülke arasındaki özel ilişkilerden dolayı gerçekleştiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris ise kendi konuşmasında şunları söyledi: “Temsilciler Meclisi ve Kıbrıs’a ziyaretiniz aramızdaki tarihi dostluk bağları ve işbirliğinin bir kanıtıdır. Aynı zamanda hükümetler, parlamentolar ve iki ülke insanları arasındaki ilişkileri yeniden ısıtarak derinleştirmektedir”.

“Gerek Temsilciler Meclisi gerekse Kıbrıs halkı, Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir bir çözüm bulunması konusunda yıllardır izlediği tutarlı ilkelerden dolayı dost Hindistan’a duyduğu saygıyı dile getirir”.

“Ülkenizin, UNFICYP’e sunduğu insani güçten söz edecek olursak, Kıbrıs’taki kritik anlarda üç Hindistanlı askerin sunduğu hizmeti daima saygıyla anacağız”.

“Bu çerçevede, Hindistan’ın gerek BM ve Commonwealth içinde sarf ettiği birden çok çaba, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki kışkırtmalarına karşı Kıbrıs’ın egemenlik haklarına verdiği değerli destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Türkiye’nin izlediği tutuma da değinen Syllouris, Türkiye’nin şu ana kadar izlediği tutumun ne yazık ki umut verici olmadığını, uluslararası faktörlerin Türkiye’nin entrikalarını frenleyerek, uluslararası hukuk, Kıbrıs halkının tümünün insan haklarına saygı göstermesi için Ankara’ya büyük baskı uygulaması gerektiğini çünkü Türkiye’nin hala Kıbrıs ve AB önündeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini vurguladı.

“Tüm çabalarımızın, sizin de yardımlarınız ve desteğinizle çok yakında Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir, çalışabilir, AB kararları ve AB müktesebatına dayalı bir çözüm bulunmasına yardımcı olmasını umuyoruz” diyen Meclis Başkanı konuşmasında Hindistanlı meslektaşının Kıbrıs’ı ziyaret davetini kabul ettiğini duyurdu.

Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Cumhurbaşkanına, Hindistan Yerel Yönetim, Tarım ve Çiftçilerin Refahı Konularından Yetkili Bakan Parshottam Rupala, Hindistan Parlamentosu üyeleri Ram Shakal (Yukarı Meclis) ve Sunil Kumar Singh (Aşağı Meclis), Hindistan’ın Kıbrıs Daimî Komiseri R. K. Raghavan, Kıbrıs’ın Hindistan Daimî Komiseri Ağis Loizu ve Hindistan’dan diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.

Açıklamaya göre, daha önce gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı söz konusu ziyaretin tarihi önemine değindi. Görüşmede ayrıca, Kıbrıs ile Hindistan arasında uzun yıllara dayanan sıkı dostluk bağları teyit edilerek söz konusu ilişkilerin, iki ülke halklarının yararına olacak şekilde, parlamentolar arası, ikili ve çok düzeyli alanlarda geliştirilmesi konusunda ortak irade ifade edildi.

Kha