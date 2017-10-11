Rajoy: Katalonya lideri sözlerine açıklık getirsin, bağımsızlık ilan etti mi etmedi mi? Rajoy Katalonya’ya beş gün süre tanıdı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont’un dün yerel mecliste yaptığı konuşmaya açıklık getirmesi gerektiğini söyledi ve Katalan yönetimini kasıtlı olarak kafa karışıklığı yaratmakla suçladı.

Puigdemont, dün Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu’nda bağımsızlık bildirgesini imzalamış, ancak müzakerelerin önünü açmak istediğini söyleyerek bağımsızlık ilan etmemişti.

1 Ekim’de Katalonya’da düzenlenen ancak Madrid yönetiminin tanımadığı referandumdan bağımsızlığa yüzde 92 oranında destek çıkmış ancak referanduma katılım yüzde 43’te kalmıştı.

155. madde tartışması

İspanya Başbakanı Rajoy, merkezi hükümetin Katalan yönetiminin pozisyonunu netleştirmesinden sonra atılacak adımlara karar vereceğini ifade etti.

Tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Başbakan Rajoy, buna Katalonya’nın özerkliğini ortadan kaldıracak olan Anayasa’nın 155. Maddesinin işletilmesinin de dahil olduğunu vurguladı.

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Rajoy Katalonya’ya beş gün süre tanıdı

İspanya’dan ayrılmak isteyen Katalonya yönetimi ile merkezi hükümet arasında tansiyon yükseliyor. İspanya Başbakanı Rajoy, Katalan lidere bağımsızlık konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre tanıdı.

Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlık referandumu sonrası kriz tırmanıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un Katalan lider Carles Puigdemont’a bağımsızlık konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre tanıdığı bildirildi. Efe haber ajansının verdiği bilgilere göre, Rajoy Katalan ldierden pazartesi gününe kadar bağımsızlık ilan edilip edilmeyeceği konusundaki kararını vermesini istedi.

Rajoy bugün bakanlar kurulunun olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada Puigdemont’tan “Salı akşamı bölge parlamentosunda kullandığı anlaşılması mümkün olmayan ifadelerin tek taraflı bağımsızlık ilanı anlamına gelip gelmediğine” açıklık getirmesini istemişti.

Katalan yönetimini anayasal düzene saygılı olmaya çağıran Rajoy, Katalonya’nın bağımsızlık ilanından vazgeçmemesi halinde, anayasayı ihlal eden bölgesel yönetimlerin merkezi hükümet kontrolüne geçmesine olanak tanıyan 155’inci maddenin uygulanabileceğini belirtmişti.

Rajoy: Arabuluculuk mümkün değil

Rajoy bugün parlamentoda yaptığı konuşmada da sert tutumunu sürdürdü. İspanya Başbakanı, “Demokratik kanunlar ve itaatsizlik, yasa dışılık arasında arabuluculuk mümkün değildir” dedi. Rajoy ayrılıkçı Katalan yönetimini anayasal düzene saygılı olmaya çağırdı.

İspanyol Başbakan pek çok pişmanlık verici olay yaşandığını, ancak bunlardan “hileli bir referandum” yapılması için zorlayan “bir grup aktivistin” sorumlu olduğunu söyledi.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont’un bölge parlamentosundaki oturumda bağımsızlık belgesini imzalayıp bağımsızlık ilanını “askıya alması”, gözlemciler tarafından Madrid yönetimine yapılmış bir ‘diyalog daveti’ olarak yorumlanmıştı, ancak Madrid yönetimi ise dolaylı da olsa görüşme kapısını aralama girişimini geri çeviriyor.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Puigdemont, bölge parlamentosundaki salı akşamı yaptığı konuşmasında “1 Ekim’deki referandum sonucuna göre Katalonya’nın bağımsızlık hakkı kazandığını” söyledikten sonra “İspanya hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya aldığını ve Madrid yönetiminden arabuluculuğu kabul etmesini istediğini” belirtmişti.

Bbc-Dw