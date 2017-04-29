Putin Soçi’de Merkel ve Erdoğan’ı ağırlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birer gün arayla önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceği bildirildi.

Rusya lideri Vladimir Putin, gelecek hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iki ayrı görüşme gerçekleştirecek.

Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek görüşmelerle ilgili Kremlin’den açıklama geldi.

Kremlin, Putin’in Soçi’de 2 Mayıs salı günü Angela Merkel’i ağırlayacağını duyurdu.

Bu görüşmenin gündeminde terörle mücadelenin olacağı belirtildi. Moskova’dan yapılan açıklamada Putin ve Merkel’in Ukrayna’da barışı sağlama çabalarını da ele alacağı vurgulandı.

Merkel’den sonra Erdoğan ile görüşecek

Putin bu görüşmeden bir gün sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

Vladimir Putin’in daveti üzerine gerçekleşecek olan çalışma ziyaretinde liderler, ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadelede atılacak adımları ve Suriye’deki son durumu ele alacak.

Putin ve Erdoğan arasındaki son görüşme 10 Mart’ta Moskova’da gerçekleşmişti.

Dw