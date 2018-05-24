PSEKA Konferansında Kuzey Kıbrıs’ın İslamlaştırılması tehlikesi ele alındı

ABD’nin başkenti Washington’da yapılan “Kıbrıs için Adalet” Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin (PSEKA) 34. Konferansı sırasında, Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ı İslamlaştırma çabaları konusunda ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ı etkilemek için izlenmesi gereken strateji konusu ele alındı.

Konferansa, tüm Amerika’daki Yunan ve Kıbrıs federasyonlarının temsilcileri ve Yunan Bağımsız parlamenter Haris Theocharous katılıyor. Konferansa katılmak amacıyla KKTC’de bulunan Karavas ve Lefkonikou belediyeleri başkanları Nikos Hadjistefanou ve Bayan Zena Lysandrou Panagidi Washington’a gittiler.

PSEKA Başkanı Philip Christopher konferansın açılışında yaptığı konuşmada , “ABD Kongre üyeleri ve özellikle yeni üyeleriyle görüşmemiz ve onları Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirmemiz önemlidir” dedi.

Philip Christopher, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta İslami köktendinci bir devlet kurma çabalarını engellemek için yeni bir stratejinin uygulanmasının önemine işaret etti ve “Trump siyasetçi bir kişi değildir ve mesajı anlayabileceğini dileriz” dedi.

Philip Christopher, bölgedeki jeopolitik durumun değişmekte olduğunu belirterek “umarım bunu değerlendiririz” dedi.

Kha