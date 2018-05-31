Profesör Papanikolas: İklim değişikliği nedeniyle Kıbrıs’ta sıcak hava dalgaları, kuraklık ve belki de yeni hastalıklar olacak

Kıbrıs Enstitüsü Başkanı Profesör Kostas Papanicolas Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) verdiği mülakatta iklim değişikliğinden yoğun bir şekilde etkilenen bir ülke olması nedeniyle Kıbrıs’ta sıcak hava dalgaları, kuraklık ve belki de yeni hastalıklar olacağını dile getirerek Kıbrıs’ta Kıbrıs Enstitüsü (KE) tarafından düzenlenen İklim Değişikliği için Uluslararası Kongrenin büyük bir önem taşıdığını ve Enstitünün bu alanda büyük bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın Orta Doğuda bulunan tek AB üyesi olarak, bu çabaların merkezinde bulunan KE ile birlikte, birincil koordinasyon ve İklim Değişikliğini göğüsleme konusunda çevresel rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, son dönemde KE’nün 35 ülkeden uluslararası toplumdan ünlü kişilerin ve bilim insanlarının katılımıyla Lefkoşa’da düzenlediği İklim Değişikliği konusunda Uluslararası Kongrenin başlıca sonuçlarının bu olduğuna vurgu yaptı.

Profesör Papanikolaou KHA’ya verdiği mülakatta, Kongrenin KE tarafından üstlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belli takvimler üzerinde durduğunu, sonuçların 2019 yılının sonbaharında İklim Değişikliği konulu BM özel oturumunda tanıtılacağını duyurdu.

Papanikolaou aynı zamanda geniş Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinin iklim değişikliği önünde gezegende en savunmasız alan olduğunu belirterek Kıbrıs’taki İklim değişiklikleri fenomeninin şiddeti ve sıklık açısından daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.

İki günlük Kongre Cumhurbaşkanının himayesi altında ve Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilcilerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Kıbrıs ve İklim değişikliği

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İklim Değişikliği konusunda Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu sorunlarla ilgili olarak Profesör Papanikolaou, aşırı hava/iklim değişikliği etkilerinin ilk örneklerinin gözle görebilecek olduğunu kaydetti: aşırı hava/iklim olayları (yangın, seller, sıcaklıklar), ortalama hava sıcaklarında artış ve yağmur oranlarında azalma.

Papanikolaou bunun dışında, “bu etkileri ormanlarımız üzerinde de görmeye hazır olmalıyız, kuraklıklar ve sıcaklıklar artacak, kıyılarda istenmeyen ziyaretçilerin görünmesi olasılığı (denizanası) turizmi etkileyebilir, hatta geçmişte bizi düşündürmeyen hastalıklar ortaya çıkabilir” dedi.

Kongrenin önemi ve KE’nün rolü

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Kongrenin İklim Değişikliği sorunlarının göğüslenmesine nasıl katkıda bulunduğu sorusuna Profesör Papanikolaou, iklim değişikliklerinin büyüklüğü ve en önemlisi etkilerinin gerekli ayrıntılarıyla şimdi anlaşılmaya başlandığını ve bunların azaltılmasına yönelik önlemler tasarlandığını duyurdu.

Kalıcı olarak sorunu çözmek için uzun vadeli tedbirlerin, yani sera gazı emisyonunun sınırlandırılması gerektiği büyük ölçüde bilinmekte olmasına rağmen, tarım, hayvancılık, turizm ya da göçmenler konusunda bu etkilerin bir bölümünün göğüslenmesi planlarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Profesör Papanikolaou “Kongre ve ortaya konan faaliyetlerin bu yönde ve özellikle de bu tür eylemlerin hazırlanması için bölgesel koordinasyon ve uygulamaya yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Kongreye katılım “beklentilerimizin de üzerindeydi”.

Profesör Papanikolaou Kongreye 35 ülkeden 300 katılımcı katıldığını ve aralarında Laurent Fabius, Jeffrey Sachs, Petteri Taalas, Lassina Zerbo gibi ” ünlülerin” bulunduğunu ve her birinin kendi yöntemleriyle Orta Doğu ve Doğu Akdeniz geniş coğrafyasının gezegen üzerinde iklim değişikliğinden etkilenen en önemli ve savunmasız alan olduğuna dair ortak sonuçlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Kıbrıs’ın rolüyle ilgili olarak, Kongrenin başlıca sonuçlarında, Kıbrıs’ın Orta Doğu’da bulunan tek AB üyesi ülke olarak, birincil rol üstlenmesi gerektiği ve Kıbrıs Enstitüsünün de bu çabalarda merkezi sütun olabileceğinin ifade edildiğini söyledi.

İklim Değişikliği konularından sorumlu BM Genel Sekreteri Danışmanı Profesör Jeffrey Sachs konuşmasında, sonuçlarının 2019 sonbaharında BM özel oturumunda sunulması beklenen ve Kıbrıs Enstitüsünün üstleneceği faaliyetler için belli takvimler belirlenmesini önerdi.

Dünya Meteoroloji Organizasyonu Genel Sekreteri Taalas’ın, Kıbrıs Enstitüsünün iklim değişikliği konusunda oynayacağı bir rolü olduğuna dair yaptığı açıklamalarını KHA’ya değerlendirmesi istenilen Papanikolaou:

“Kıbrıs Enstitüsü uluslararası çapta iklim değişikliği çalışmaları konusunda bölgesel bir mükemmellik merkezi olarak tanınmaktadır – bunu büyük açıdan Kongreye borçludur – ve buna Dünya Meteoroloji Organizasyonu Genel Sekreteri Taalas’ın değerlendirmeleri de yardımcı oldu. Gözetim alanında mükemmelliğin korunması ve genişletilmesi, gelecekteki değişikliklerin ve etkilerinin modelleştirilmesi bilimsel işbirliği alanlarına yayılacak ve etkilerin çevresel düzeyde göğüslenmesi konusunda faaliyetler ve siyasetler oluşturacak”, dedi.

Profesör Papanikolaou, Kıbrıs Enstitüsünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde “Future Earth” adlı küresel ağ eylemlerini koordine ettiğini duyurdu.

“Cumhurbaşkanının huzurunda açıklanan ve Kıbrıs’ta, Kıbrıs Enstitüsü tarafından koordine edilecek “Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı – SDSN” (Sustainable Development Solutions Network – SDSN) bir şubesinin açılması bu yönde atılmış bir adım olarak algılanmaktadır”.

KHA İklim Değişikliği konulu Uluslararası Konferansın medya sponsoru oldu.