Prof. Dr. Ahmet Sözen: “BM Genel Kurulu’nda da nabız ölçülecek”

DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Özel Danışman Jane Holl Lute’un ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretlerini değerlendirdi

Havadis’ten Eniz Orakcıoğlu’nun haberine göre, DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin müzakereler için zemin yoklamakla görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eş zamanlı KKTC ziyaretini değerlendirdi.

Prof. Dr. Sözen bu ziyaretlerin olumlu olduğuna vurgu yaptı. Yaz aylarında yeni bir sürecin başlayacağını düşünmediğini, çünkü Temmuz, Ağustosun ölü dönem olduğunu vurgulayan Sözen, Eylül ayında tüm liderlerin bulunacağı yıllık BM Genel Kurul toplantısında nabzın yeniden ölçüleceğini ve bir süreç başlayacaksa bunun Genel Kurul toplantısında sonra olacağını kaydetti.

“BM ve uluslararası toplumun ilgisi devam ediyor”

DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’ta yeni bir inisiyatif başlatmak için ne gerektiğinin çalışması içerisinde olduğunu söyleyerek, bu nedenle ilk etapta 1 buçuk ay önce Kıbrıs’a daha alt düzeyde Birleşmiş Milletler yetkililerinin geldiğini belirtti. Şimdi ise Kıbrıs meselesi ile ilgili üst düzeyden biri olan Jane Holl Lute’un temsilci olarak atandığını vurgulayan Sözen, bu atamanın bize Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine olan ilgisinin devam ettiğini gösterdiğinin altını çizdi. Öte yandan Sözen, Lute’un taraflarla görüşmesinin diğer bir sebebinin önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramaları konusunda yaşanabilecek potansiyel gerginliği de önleyebilmek için nabız ölçmek olduğunu aktardı.

“Olumlu gelişmeler”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs ziyareti ve taraflarla görüşmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Sözen, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkemizi ziyaret etmesinin de bu durumun öneminin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladığını söyledi. Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının bu konuda koordinasyon içerisinde senkronize olmaları için Çavuşoğlu’nun KKTC’ye geldiğini belirten Sözen, bu konunun ne kadar önemli olduğunu Çavuşoğlu’nun gelişinden anlayabileceğimizi kaydetti.

“BM Genel Kurulu’nda da nabız ölçülecek”

Yaz aylarında yani Temmuz, Ağustos gibi yeni bir girişimin veya yeni bir sürecin başlayacağını düşünmediğini vurgulayan Sözen, yaz aylarının gerek Kıbrıs’ta, gerekse uluslararası kurumlar için ölü sezon olduğunu söyledi. Sonbahardan itibaren yeni bir sürecin başlaya bilme ihtimali olduğuna da dikkat çeken Sözen, Eylül ayında yapılan yıllık BM Genel Kurul toplantısı olduğunu oraya devlet başkanlarının ve dışişleri bakanlarının katıldığını, Rum Lideri Anastasiadis’in, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye aracılığı ile Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın da orada olacağını aktardı. Sözen, Eylüldeki BM Genel Kurul toplantısında BM Genel Sekreterinin nabzı ölçeceğini ve bu nabza göre yeni bir süreç başlayabileceğinin altını çizdi.

“Sıfırdan bir sürece başlanmaz”

Sözen, Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyine sunduğu raporda bugüne kadar önemli ilerlemeler sağlandığını ve bunların korunması gerektiğinin altını çizdiğini söyleyerek, bunun da sıfırdan bir süreç başlamayacağı anlamına geldiğini vurguladı. Sözen, BM Genel Sekreterinin, “Taraflar eğer beni ortak bir şekilde davet ederse ben iyi niyet çerçevesinde hizmet vermeye ve yeni bir süreç başlatmaya hazırım, yalnız bunun amacının stratejik bir anlaşma olması gerekiyor” sözlerini de hatırlatarak, mesaj verdiğini söyledi. Genel Sekreterin verdiği mesajda görüşmelerin Guterres Çerçevesinde Crans Montana’da kaldığı yerden başlayacağını vurguladığını söyleyen Sözen, anlaşmayı liderlerin imzalayacağını ama geriye kalan detayların teknik kişiler tarafından belirleneceğini kaydetti.

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