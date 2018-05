Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Prodromu: “Garantiler konusunda sorumlu olan Akıncı değil” Reviewed by Momizat on May 11 . Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde kesinleştiği konusundaki ısrarlarını dün yaptığı açıklamada da sürdürdü. R Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde kesinleştiği konusundaki ısrarlarını dün yaptığı açıklamada da sürdürdü. R Rating: 0